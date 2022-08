Var hos Palle til det sidste: Tager ham med mig i ringen

- Vi kom tæt på hinanden, og han var meget mere for mig end bare arbejdsgiver. Vi har talt rigtigt meget – også om private ting, fortæller Sarah Mahfoud.

Hun blev promotorens sidste verdensmester, og hun var hos ham, kort tid efter, han lukkede sine øjne natten til lørdag.

Et bevis på, hvor tæt Sarah Mahfoud kom på Mogens Palle.

Under det sidste besøg kunne den 32-årige fjervægter og den 56 år ældre sværvægter i branchen af gode grunde ikke tale sammen, men det har de ellers været rigtigt gode til, siden han for godt fem år siden tog hende ind i sin stald.

- Vi kom tæt på hinanden gennem de år, og han var meget mere for mig end bare arbejdsgiver og promotor. Vi har talt rigtigt meget sammen – også om private ting, fortæller Sarah Mahfoud.

- Vi kunne tale om alt. Det var sgu hyggeligt. Han havde en fantastisk humor, sådan lidt under bæltestedet-agtig. Han kunne få mig til grine.

- Både han og Bettina (Palle, Mogens datter, red.) er kommet til at betyde meget for mig. Han har altid villet mig det bedste og har jo skabt min karriere.

Mogens Palle har skabt Sarah Mahfouds karriere og ført hende frem til et verdensmesterskab. Det er hun fuld af anerkendelse overfor. Foto: Per Rasmussen

- Man kan jo ikke sige, at det er økonomien, der har trukket det. Han er jo kun blevet i gamet på grund af sin interesse for boksning.

- Han har investeret meget tid, energi og penge i det. Det var det, der holdt ham i gang. Det er jo ikke så længe siden, han holdt afskedsstævne, siger hun med adresse til afskedsstævnet i KB Hallen i april.

Bokseleder raser: Over-Danmark svigtede Mogens Palle

Det var dog ikke kun lattermilde snakke mellem de to.

- Når der også er forretning inde over, kan man jo også blive uenige, og vi kunne godt skændes. Men lidt efter var alt godt igen. Så skulle vi have kaffe og kage, fortæller hun.

- Der var ikke noget med at bære nag. ’Nu har vi taget diskussionen, og nu må vi videre’.

Sarah Mahfoud vil på en eller anden måde have Mogens Palle med sig i ringen, når hun går ind til sit livs kamp i Manchester. Har forsvarer hun sit VM-bælte mod tyske Nina Meinke i Frederiksberg-hallerne ved Palles afskedsstævne i april. Foto: Lars Poulsen

- Han var sgu ikke altid enig i det, jeg foretog mig. Han var en mand, der havde en holdning til det hele. Og hans var den rigtige.

- Jeg kunne sgu godt lide det. Man vidste, hvad man havde med at gøre, fordi han var så direkte.

- Boksning er altså også en benhård branche, har jeg fundet ud af. Der skal lægges et kæmpe stykke arbejde i at lave aftaler. Det kræver, at man står fast, og det gjorde han sgu.

Den 24. september står hun i Manchester Arena i sin hidtil største kamp, når der mod verdensstjernen Amanda Serrano er hele fire vm-bælter på spil.

- På en eller anden måde skal jeg nok få ham med ind i ringen. Han vil i alt fald være i mine tanker. Ingen tvivl om det, lyder det stille.

