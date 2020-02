Var tæt på selvmord: Nu er han klar til årets kamp

Utallige gange har han ønsket at gøre en ende på det liv, der var så tæt på slet ikke at blive til et. Tyson Fury blev nemlig født tre måneder for tidligt og blev ikke spået mange chancer.

Men det lille, skrøbelige skravl overlevede og begyndte at vokse. Ultimativt til en voksenhøjde på 206 centimeter. Til en frygtindgydende kæmpe i en boksering.

Derinde har ingen formået at besejre ham, men udenfor tovene har hans dæmoner været tæt på at sætte de afgørende stød ind.

Det har den 31-årige brite slet ikke lagt skjul på gennem de senere års voldsomme op- og nedture.

Tyson Fury er ud af en irsk boksefamilie med sigøjnerblod, og hans far boksede i 80' erne illegalt uden handsker under navnet 'Gypsy' John Fury.

Tyson Fury har udenfor ringen måttet slås med sine dæmoner. Foto: Reuters/Lee Smith/Ritzau Scanpix

I ringen kulminerede sværvægterens egen karriere, da han i 2015 sensationelt desarmerede den kazakhiske kampvogn, Wladimir Klitschko, og strippede ham for hans fire VM-bælter.

Men hans landsmænd havde svært ved at dele begejstringen. Dertil var Fury alt for kontroversiel med sine grove, homofobiske og kvindenedgørende udtalelser.

Hans fald blev brat. Han løb ind i dybe, mentale problemer, mistede sine bælter og bokselicens og røg ud i en destruktiv adfærd med druk og narkomisbrug. Fysisk voksede han til over 200 kilo, mens psyken var så tyndslidt, at han ofte var på selvmordets rand.

Han vejede op mod 200 kilo, da han skulle give Wladimir Klitschko revanche, men kampen blev aldrig til noget på grund af Furys tilstand. Foto: Reuters /Lee Smith/Ritzau Scanpix

Forleden fortalte hans kone Paris i en tv-dokumentar om dengang, han fra førersædet i sin Ferrari fortalte hende, at han ’ikke ville komme tilbage’

- Dagen gik, hans telefon var slukket, og jeg ringede til hans far for at dele min bekymring.

- Han havde altid gjort det, han ville, han var på toppen af verden og havde alt, hvad man kunne drømme om. Vi havde vores børn, penge, berømmelse. Men indeni var han flået i stykker. Han havde nået enden af linen, fortæller hun.

Sværvægteren har været så dybt inde i mørket, at han ville tage sit eget liv. Foto: Reuters/Lee Smith/Ritzau Scanpix

I samme program fortæller han selv, at han var vågnet med tanken om, at ’i dag gør jeg en ende på det’.

- Jeg kørte mod en bro, som jeg ville smadre bilen ind i med høj fart. Jeg ville bare ikke leve mere. Men kort før broen hørte jeg en stemme sige: ‘Gør det ikke, ødelæg ikke din families liv’.

- Så trak jeg ind til siden og tænkte for første gang: ’Det er nu eller aldrig. Du må blive rask i en fart’.

Han fortæller, at han altid har vidst, at han ikke var mentalt rask.

- Men jeg skubbede det væk, fordi jeg havde et job at udføre. Jeg skulle være verdensmester i sværvægt. Så jeg havde lagt alle æg i en kurv, og med min psyke var det alt eller intet. Da jeg nåede mine drømmes mål, var der ikke mere, jeg kunne udrette. Det hele ramlede sammen, forklarer Tyson Fury til ITV.

Han søgte professionel hjælp, tabte 65 kilo og tog på mentalt.

Så fik han kampen, alle talte om.

Tyson Fury lignede en taber for første gang mod Deontay Wilder men rejste sig og fik remis. Foto: Mark J. Terrill/AP

Mod den ligeledes ubesejrede og hårdtslående amerikaner, Deontay Wilder, der flere gange havde Tyson Fury i gulvet. Han rejste sig og boksede uafgjort.

Nu mødes de som ubesejrede igen lørdag aften (natten til søndag, dansk tid) i Las Vegas

Video: Reuters via Ritzau Scanpix

Tre nedslag fra dokumentaren

Hjemme bedst

Tyson Fury er erklæret Manchester United-fan og ville elske at bokse på Old Trafford. Foto: REUTERS/Darren Staples/Ritzau Scanpix

Tyson og Paris Fury har slået sig ned med deres fem børn i Morecambe, en mindre kystby ved Det Irske Hav.

- Jeg er typen, der går ud med skraldet. Jeg er alt det, som andre ægtemænd, fædre, sønner eller brødre er, siger han.

- Folk spørger, hvorfor jeg ikke bor i Californien, men hvorfor skulle jeg det? Hvorfor forlade mit land for en smule penge og berømmelse?

- Derhjemme kan jeg spadsere ned ad gaden og overleve det. Jeg vil aldrig forlade Morecambe og dens skønhed. Hvis vejret var lidt bedre, ville alle byens huse koste en million pund, siger Fury, der er kæmpe fan af Manchester United og i dokumentaren står med et indrammet foto af Peter Schmeichel.

- Det bliver aldrig smidt ud. Det tillader jeg ikke.

Romantiske Fury

Tyson og Paris kysser efter hans kamp mod Deontay Wilder. Foto: Mark J. Terrill/AP

Jo da, et ringmonster kan også være romantisk. Og han gemmer på en kasse med effekter fra hans og Paris’ tid sammen.

- Da jeg vandt olympisk guld i 2006, var vi lige startet med at gå ud sammen, og da jeg kom hjem, gav jeg hende min medalje. Hun skulle have det mest værdifulde i mit liv.

Paris replicerede drillende:

- Den må du hellere give til din mor, for vi to kan jo være fortid om en uge.

Fury har også gemt biografbilletterne fra den King Kong-forestilling, hvor de første gang udvekslede kys. Han leverer hvert år en hjerteformet slikkepind på Valentine's Day, ligesom han holder af at recitere kærlighedsdigte for hende.

En gang sigøjner

Tyson Fury har selvfølgelig indrettet et rullende hjem - just in case. Foto: Reuters/Paul Childs/Ritzau Scanpix

Med sin sigøjnerbaggrund er Tyson Fury født ind i et samfund, der altid er på farten og helst i campingvogne. Sådan en boede han også selv i før sit gennembrud, og det samme gjorde Paris såmænd.

Selvfølgelig har han siden købt sin egen, som har en æresplads foran huset. Han har brugt fire år på at indrette den, og som hans far, John, udtrykker det:

- Han bor bedre og mere mondænt end de fleste sigøjnere, men han er stadig en sigøjner.

