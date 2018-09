Vejen er banet for kæmpe boksebrag

Forleden smadrede kæmpen Anthony Joshua sin russiske modstander Aleksandr Povetkin med et grusomt knock out.

Efter kampen lød det, at Joshua for endeligt at kunne cementere sin position som verdens bedste bokser vil skulle slå vinderen af den kommende storkamp mellem Deontay Wilder og Tyson Fury.

Som en reaktion på den overbevisende sejr valgte Joshua da også øjeblikkeligt at udfordre netop Wilder, som dog ikke har reageret på invitationen endnu.

Hvis kampen imellem Joshua og Wilder bliver en realitet, vil det da også være et af de største brag inden for international boksning i mange år.

Men inden vi når så langt, skal Wilder altså først igennem Fury, som da heller ikke er nogen 'walk in the park'. Den 30-årige hardhitter har en imponerende rekord med 27 sejre i lige så mange kampe, og med hele 19 knout outs, vidner det om, at den engelske 'trash talkers' hænder er korrekt skruet på.

Storkampen mellem Tyson Fury (tv) og Deontay Wilder (th) løber af stablen i Los Angeles. Foto: Niall Carson/AP

En af de to vil altså derfor med sikkerhed kunne tilføje sit første 'loss' til rekorden, da Wilder ej heller har smagt nederlagets bitterhed endnu med hele 40 sejre og imponerende 39 knock outs.

Mirror skriver nu, at kæmpebraget mellem Wilder og Fury vil løbe af stablen 1. december i Staples Center Los Angeles.

Lokationen er blevet valgt, efter det legendariske center har trukket torv med Mandalay Bay Convention Centre i Las Vegas, hvor Lakers-hjemmebanen altså løb med privilegiet om at skulle huse de to mega-stjerner samt 21.000 ellevilde fans.

Ydermere rapporteres det, at Wilder får krav på en revanche, hvis Fury skulle trække sig sejsrigt ud af opgøret imellem de to. Dette vil altså imidlertid sætte en kæp i hjulet for Joshuas plan om at erobre det sidste bælte til sin samling - nemlig Wilders WBC.

