Ven og rival: Godt, han fik fred - det var ikke et liv

- Selvfølgelig er det trist, at han ikke er her mere. Men nu har han fået fred. Det var jo ikke noget liv at sidde der på den måde.

Ordene om Jørgen Hansen, der døde torsdag, kommer fra bokserivalen der blev en livslang ven, Hans Henrik Palm. Et venskab, der startede allerede før deres to meget eksponerede og omtalte EM-kampe i weltervægt, men siden blev meget stærkere.

- Ja, vi tævede hinanden til venskab, som Palm med et hørligt smil udtrykker det.

Et smil fik han også, da han senest besøgte Jørgen Hansen for et par måneder siden. Men det var også det hele. For Hansen sygdom var så fremskreden, at han ikke kunne tale med gæsten.

- Men han genkendte mig, da Hanne sagde: ’Se hvem der er kommet’. Vi fik også taget et billede sammen, og selv om vi desværre ikke kunne få en snak, er jeg glad for, at jeg var deroppe.

'Tydeligvis kun en vej'

- Forrige gang, jeg besøgte ham, var han til gengæld i fint humør, fortæller Hans Henrik Palm, der i sin tid arrangerede vennens 60 års fødselsdag.

Jørgen 'Gamle' Hansen døde torsdag 74 år gammel Bokseren Jørgen "Gamle" Hansen døde torsdag. Det bekræfter hans familie overfor ugebladet Tæt På. Her er en blå bog på den kendte danske bokser: Navn: Jørgen "Gamle" Hansen. Født: 27. marts 1943 (74 år). Fødested: Aarhus. Debut som professionel: 10. april 1969. Sidste kamp som professionel: 2. december 1982. Rekordliste som professionel: 92 kampe. 78 sejre (herefter 34 på knockout) og 14 nederlag. Mesterskabstitler: Jørgen "Gamle" Hansen blev første gang europamester i 1977 (med en sejr over Marco Scano). Han boksede i alt 12 EM-kampe og vandt de ni. Civilstand: Gift med Hanne, far til Helle og morfar til to børnebørn. Kilder: Tæt På, teampalle.dk, Ritzaus Bureau Vis mere Luk

I årene, da Jørgen Hansen var tjener på Hviids Vinstue i København, så de meget til hinanden, fordi deres fælles venskabskreds mødte på den gamle bar.

Palm talte så sent som onsdag med Jørgen Hansens enke, Hanne.

- På det tidspunkt fik han kun morfin til at smertestille, så der var tydeligvis kun en vej. Han ville ikke komme op ad sengen igen.

- Og Hanne var selvfølgelig hos ham til det sidste. Som hun altid har været det. Hun var ham en fantastisk støtte hele livet igennem.

Hun og Jørgen har to børn, Søren og Helle, og en række børnebørn.

Billedegalleri med Jørgen 'Gamle' Hansen:

Se også: Stort galleri fra en flot karriere: Jørgen 'Gamle' Hansen

Den største danskerkamp: Hele hallen var imod mig

Tom Bogs ikke alene: Gamle boksere betaler en høj pris