Vennen: - Et stort kapitel er lukket

- Det er et stort kapitel, der lukker, i dansk sport. Mogens Palle var Mr. Boksning, ingen tvivl om det.

Ordene kommer fra den afdøde boksepromotors ven, den tidligere europamester Hans Henrik Palm, som altid bevarede den tætte kontakt og endda arrangerede stævner sammen med Mogens Palle.

Senest så han ham i en meget svækket udgave.

- Derfor vil jeg også sige, at han har fået fred. Han var syg og svækket, og selv om hovedet stadig kunne se og tale, så var kroppen færdig, fortæller han om Mogens Palle, der efter længere tids sygdom sov ind som 88-årig lørdag morgen.

- Han har også levet et langt liv og har ikke ret meget til gode.

Palm har bare været en af et utal kendte og succesrige boksere i Stald Palle.

En 50 års jubilar omgivet af en flok af sine tidligere boksere. Fra venstre: Ayub Kalule, Gert Bo Jacobsen, Hans Henrik Palm, Mogens Palle, Tom Bogs, Børge Krogh, Jørgen Hansen og Jimmi Bredahl. Foto: Magnus Holm

- Han var nok kontroversiel i nogle sammenhænge, men det ændrer jo ikke på, at han har udrettet sindssygt meget i sit liv, siger Hans Henrik Palm.

- Det var ham, der gjorde, at boksning leverede så mange store ting i Danmark og i årtier var lige så populært som fodbold, cykling og andre sportsgrene.

- Den var hans hjertebarn og han forsøgte jo til det sidste - og brugte også mange penge på - at prøve at få sporten tilbage, så kæmpe respekt for det. Men i dag kan du ikke lave boksning uden en tv-aftale, hvis du skal op på et vist niveau.

Palm og Palle i de aktive dage. Weltervægteren boksede 42 kampe med 39 sejre og 3 nederlag i perioden 1976-1982, før han trak sig tilbage med en øjenskade. Foto: Jacob Maarbjerg

Spøger man Palm om Palles egenskaber, leverer han en serie kærlige jabs:

- Hans stædighed er jo velkendt. Og hans ærgerrighed, siger han med et hørligt smil.

- Hans kærlighed til boksning var jo uomtvistelig. Og han havde den nødvendige kynisme og sans for at træffe de rigtige beslutninger de fleste gange. Både ved at få store kampe til Danmark og ved at bygge karrierer op for boksere, der måske ikke alle var lige tilfældige men alligevel opnåede store resultater.

Boksernes egne Palle-historier: Et liv med tæsk

Og så var der den private kærlighed til den lille familie.

- Lis delte han jo sit liv med på godt og ondt. Han mistede lidt af gnisten, da han bisatte hende for et par år siden, fortæller Hans Henrik Palm.

- De senere år har Bettina så været nummer et i hans liv.

