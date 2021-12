Venter med sex

Få eksklusiv adgang til boksebraget Jake Paul-Tyron Woodley II i Ekstra Bladet+

Nedtællingen er godt i gang.

Natten til søndag dansk tid brager Youtube-stjerne Jake Paul og MMA-fighter Tyron Woodley sammen i ringen.

Inden kampen har Jake Paul besluttet sig for ikke at have sex med sin kæreste. Det fortæller han i programmet In Depth med Graham Bensinger.

- Mange boksere er påvirket af det, inklusiv mig selv. Jeg ikke tror på placebo, siger Youtuberen, der mener, at det ikke blot har en mental betydning.

Den 24-årige stjerne forklarer, at han tidligere har haft sex inden en sparring og har så mærket en negativ forskel.

- Min træner 'BJ' vil sige 'har du haft sex i går?'. Han kan se det, uden jeg siger noget.

Benjamin 'BJ' Flores, der skal gøre Paul helt klar til weekendens brag, forklarer betydningen.

- Han er bare langsommere. Han er ikke så god. Han er ikke så aggressiv.

- Hvis ikke at have sex i noget tid gør os bare en halv procent bedre, så tager vi den, lyder beskeden fra træneren.

Jake Paul må derfor holde lidt igen, indtil han er ude af ringen. Privat danner har par med modellen Julia Rose.

Beslutningen om at vente med sex til efter en stor kamp har flere sportsstjerner benyttet sig af.

Blandt andre Tyson Fury har tidligere taget samme beslutning.

- Selv er jeg en bokser af den gamle skole. Jeg kan lide at beholde al den energi i tanken, jeg kan, og så smide al min opsamlede aggression i hovedet på min modstander, fortalte han inden opgøret mod Deontay Wilder i oktober, som Fury vandt.

