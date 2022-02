Verdens bedste i krig for Ukraine

Han bliver anset som verdens måske allerbedste 'pund for pund'-bokser, og har været verdensmester i ikke færre end tre vægtklasser

Men nu har ukrainske Vasyl Lomatjenko som mange landsmænd meldt sig under fanerne i forsvaret af sit fædreland, der er blevet invaderet af Rusland.

Det skriver de ukrainske medier Hromadske og Ukrinform.

Medierne har bragt et billede af boksestjernen, der poserer iført kampuniform og stormgevær sammen med flere andre soldater. Lomatjenko har angiveligt meldt sig til forsvaret af sin hjemby Bilhorod-Dnistrovskij.

Det sker to dage efter, at den 34-årige ukrainer delte budskabet 'fred i hele verden' på sine sociale medier.

Vasyl Lomatjenko var senest i ringen 11. december, hvor han besejrede Richard Commey på point.

Han er langtfra den eneste ukrainske bokser, der er vendt hjem til landets forsvar.

Også den regerende verdensmester Oleksandr Usyk er taget hjem til Ukraine. Det fortæller han i et opslag på Instagram, hvor han opfordrer russerne til at indstille krigen mod deres 'ortodokse brødre' i Ukraine.

De pensionerede Klijtsko-brødre har også grebet til våben. Vitalij spiller allerede en hovedrolle som borgmester i Kijev, mens Vladimir har advaret russerne om, at Ukraine ikke bøjer sig.

- Det ukrainske folk er stærkt. Og det vil forblive tro mod sig selv i denne forfærdelige prøvelse. Et folk, der længes efter suverænitet og fred. Et folk, der ser det russiske folk som brødre, skrev skrev han torsdag på LinkedIn. Læs mere om de legendariske brødres indsats her: Stjernebrødre i krig for Ukraine