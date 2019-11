Verdens største blærerøv er tilbage!

To år efter at have lagt handskerne på hylden, meddeler Floyd Mayweather nu på sin Instagram-profil, at han vender tilbage til ringen i 2020.

Den flabede bokselegende har udover sine imponerende sportslige bedrifter gjort sig berømt på absolut ikke at have noget imod at skilte med at have været en af verdens rigeste sportsmænd. Hans hang til dyre biler og 'bling-bling' har givet ham øgenavnet 'Money'.

Floyd Mayweather har blandt andet spenderet små 52 millioner kroner på dette palæ i Miami. Foto: All Over Press.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet artikler om hans overdådige livsstil, herunder hansSe også: Hytte til 161 millioner: Se Mayweathers nye pragtpalæ ogSe også: Bokse-blærerøv har syv kærester: 'At have én er for tæt på at have nul' . Det er altså ikke en mand, som er verdensmester i hverken ydmyghed eller monogami.

Mayweather har til gengæld haft VM-bælter i fire forskellige vægtklasser og trak sig tilbage endnu ubesejret efter en kamp mod Conor McGregor i 2017 i, hvad der blev kaldt 'århundredets kamp'. Kampen blev vidt og bredt anset for en af de dyreste og største i sportsgrenens historie.

Der er altid store armbevægelser, når Floyd Mayweather ruller sig ud. Foto: AP

Verdensmester i hustruvold

Mayweather har dog ikke helt kunnet afgrænse udøvelsen af sine evner ud i kampsport til inden for ringens tove. Han har fem domme for blandt andet hustruvold på straffeattesten, den første fra 2002 og den seneste faldt i 2011.

Floyd Mayweather ses her iført en for ham vanlig guldkæde i 2019. Foto: Ritzau Scanpix

Mayweather har tidligere bokset en enkelt gang i løbet af sit otium. I 1. runde knockoutede han den også ubesejrede japanske kickboxer Tenshin Nasukawa i en showkamp i Tokyo 31. december 2018.

Fordi det var en showkamp og ren og skær tænkt som underholdning talte kampen ikke som et officielt opgør. Mayweather holdt da også fast i, at han var fortsat var pensioneret efter kampen. Indtil nu.

