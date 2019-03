Verdensmester dropper manager med grum fortid

Forbund i chok: Patrick-promotors voldtægts-fortid hemmeligholdt

Da verdensmesteren Dina Thorslund forleden blev ringet op af sin manager, Peder Forsman, blev hun i stigende grad chokeret over indholdet af samtalen.

Her fortalte Forsman om sin grumme fortid under navnet Peder Hougaard Knudsen og om, hvorfor han tog navneforandring for at slette sin fortid som dømt i en af Danmarkshistoriens mest opsigtsvækkende voldtægtssager.

I 2005 fik blev han således af Højesteret idømt syv års fængsel for otte voldtægter mod syv forskellige kvinder, ligesom han har domme for sager om dokumentfalsk, bedrageri og svindel med depositum fra unge boligsøgende.

Virkningen af den rystende bekendelse er endnu ikke klinget af, fortæller hun.

- Det var virkelig en spand koldt vand i hovedet. Den havde jeg ikke set komme. Og jeg er stadig meget overrasket nu, flere dage efter, og forstår det ikke helt.

Samarbejdet ophører øjeblikkeligt. Foto: René Schütze

Den jyske superbantamvægter har arbejdet sammen med Peder Forsman i nogle år, og hun har aldrig haft den fjerneste fornemmelse af, at noget har gemt sig under overfladen.

- Slet ikke. Og han har hele vejen optrådt professionelt overfor mig.

- Føler du, at han har misbrugt din tillid ved ikke at fortælle det tidligere?

- Det ved jeg ikke rigtigt. Han har jo taget sin dom og udstået sin straf, og jeg kan da godt forstå, at han har villet starte forfra under et nyt navn. Men han må også have vidst, at så voldsom en sag vil komme frem på et tidspunkt.

- Så ja, jeg ville gerne have vidst det noget før. Det ville have været en fin ting at informere mig, da vi indgik et samarbejde. Det havde været mest ærligt.

- Men jeg kan også godt se, hvorfor han ikke har fortalt det, når han nu ville starte på en frisk, siger Dina Thorslund, der tydeligvis befinder sig i en følelsesmæssig centrifuge.

- Jeg synes jo også, det er pissesynd for ham, at sådan en sag skal bide ham i røven så meget, som den gør nu, og jeg håber bare det bedste for hans familie. Det her er virkelig træls.

- Hvad skal der ske med jeres samarbejde?

- Jeg afbryder samarbejdet med det samme. Vi har heller ikke haft nogen skriftlig aftale.

- Min træner og jeg kørte det sammen, før Peder kom med på vognen, og det kan vi gøre igen. Og så har jeg jo Team Sauerland i ryggen.

Abdul Khattab blev intet fortalt. Foto: NORDE ERNST VAN

Også Abdul Khattab, der har Forsman som promotor, gør kort proces.

- Han har ikke fortalt mig om det, og jeg er meget chokeret. Jeg har opsagt samarbejdet på stedet, siger den talentfulde mellemvægter, der har Mikkel Kessler som mentor.

Han ved ikke, hvad der nu skal ske i forhold til hans boksefremtid udenfor ringen.

- Men der er mange muligheder. Det er jo ikke sådan, at jeg holder op med at bokse, siger han.

Patrick Nielsen tager stor beslutning

Se også: Intet dansker-brag - men hjemmebane i VM-forsvar

Se også: Comeback lurer: Tilbudt 300 millioner for tre kampe