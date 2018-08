Verdensmester på SU: Jeg bokser ikke for pengenes skyld

Der er langt fra Las Vegas til Struer.

Og der er en uendeligt masse nuller til forskel på de svimlende pengebeløb, som et navn som Floyd Mayweather kan bokse om i VM-titelkampe i den amerikanske spilleby, og på hvad Dina Thorslund kan tjene på at blive ny WBO-verdensmester i super-bantamvægt.

Den 24-årige dansker skal i aften op mod den tre år ældre mexicaner Yessica Munoz i en titelkamp.

Den er ledig, fordi indehaveren, Argentinas Daniela Romina Bermudez, afgav den for at gå en klasse op og blive verdensmester i juniorfjervægt.

Bokseren fra Struer har frasagt sig sin midlertidige VM-titel hos det konkurrence forbund WBC. Ikke kun fordi der opstod en ny VM-chance - også fordi Stald Sauerland har haft et problem med at få arrangeret en VM-kamp mod kenyanske Fatuma Zarika, som i sin tid afgav titlen på grund af sygdom med et tilsagn om at kunne en ny VM-titelkamp.

Derfor var Dina Thorslund 'kun' midlertidig verdensmester.

- Jeg bokser ikke for pengenes skyld, men for oplevelsen, som jeg kun kan få her og nu. Det her kan ikke lade sig gøre om fem år, siger Dina Thorslund.

- Selv om jeg kan blive verdensmester igen, vil det ikke komme til at gå ud over min SU. Så store penge er der heller ikke i at bokse, så det vil ikke overskride, hvad jeg må tjene ved siden af, konstaterede Dina Thorslund, da Ekstra Bladet mødte hende i en pause i en seance til ære for Viasat, der af en eller anden grund ville have hende klædt ud som indianer i fuld krigsmaling.

Målrettet træning

VM-kampen i Struer er hendes usædvanlige sommerferiejob. Når kampen er overstået, vil hun ikke smutte en velfortjent ferie sydpå og nyde den sommer, som hun mere eller mindre er gået glip ved at træne.

Mandag morgen skal boksepigen være tilbage på fysioterapeutskolen i Holstebro, hvor efteråret bortset fra seks ugers undervisning skal bruges på at skrive bachelor-opgave, så hun i januar kan få eksamensbeviset.

Sommerferien har Dina Thorslund tilbragt i træningslokalet i Struer, kun afbrudt en smuttur til England for at træne med nogle dygtige højrefodsboksere.

Sådan en type skulle Yessica Munoz være, og Dina Thorslund har i omgangskredsen af boksere ikke kunne finde andet end venstrefodsboksere.

En af dem, hun har sparret en del med, er Dennis Ceylan, som ved VM-stævnet i Struer efter to nederlag og en kokainsag vil få en sidste chance mod Levan Tsiklauri fra Georgien.

Blandt sparringspartnerne har hun også haft fat i en aggressiv hollandsk bokser, der blev hentet til Struer, fordi Dina Thorslund-lejren har en forventning om, at Yessica Munoz vil komme farende ud.

Trodsede træneren

Det er ellers ikke meget, Dina Thorslund ved om modstanderen, der er noteret for 17 sejre i 19 kampe. Det eneste nederlag er i debuten for fem år siden.

- Min træner har kigget en del på Youtube for at finde noget om min modstander, fortæller Dina Thorslund, som ikke har ændret meget på sin hverdag op til VM-titelkampen.

Der har ikke været noget med at flytte ind på hotel. Hun er blevet boende hjemme i lejligheden fem minutter fra bokseringen og har dermed trodset eksmanden og træneren, der faktisk er én og samme person.

De to har sammen den fireårige Adrian, som skal i børnehave, og derudover er der hendes hunde, der skal luftes.

- Han var ikke meget for, at jeg selv lavede mad, men jeg har ikke som sidst vægtproblemer. Jeg har ikke stået og lavet alle mine livretter. Jeg har lært at passe på, fortæller Dina Thorslund, som har tænkt sig dukke op i Struer Energi Park i meget god tid før, at det planlagte program med 11 kampe går i gang.

Det kan blive lidt af midnatsforestilling, inden Dina Thorslund selv kan komme i ringen og bokse om VM-titlen. Inden da skal hun rundt og hilse og familie og venner og ellers bare ’tulle rundt’, som hun selv beskrive tilstanden inden en kamp.

Der kan blive mange, hun skal snakke med, hvis der som til den seneste VM-kamp mod den 50-årige Alicia Ashley fra Jamaica vil blive fuldt hus.

Denne gang kan der være hele 1600 tilskuere, fordi brandinspektøren har givet tilladelse til 100 ekstra pladser i den intime håndboldhal.

Byens stolthed

Selv om Dina Thorslund er tilflytter fra Nr. Alslev på Falster, er hun godt på vej til at blive 'byens stolte pige'.

Lige rundt om hjørnet ved Struer Energi Park findes en Morten Andersens Passage. Gadenavnet blev afsløret, da den pensionerede NFL-stjerne Morten Andersen i slutningen af januar blev hyldet i hjembyen og ved den lejlighed viste bronzebusten fra NFL's Hall of Fame frem for bysbørnene.

På en af de bagerste rækker sad ved den lejlighed Dina Thorslund og lyttede interesseret til Morten Andersens foredrag ved det store hyldestarrangementet.

Hvis hun i aften kan blive verdensmester igen hos WBO og senere hos det tredje forbund, IBF, kan det være, at Struer også en dag vil hylde hende.

- Endnu en VM-titelkamp og så kampen mod Sarah Mahfoud er mine ønsker for fremtiden, siger Dina Thorslund fra byen ved Limfjorden, som i rigtig mange år har måtte leve med B&O's op- og nedture, og hvor man ikke har så meget andet at være sammen om.

Struer er og vil altid være langt fra Las Vegas.

Dina Thorslund

Født: 14. oktober 1993.

Superbantamvægt.

11 kampe

11-0-0.

Rekordliste:

10. marts 2018: Alicia Ashley, Jamaica på point.

27. oktober 2017: Nevenka Mikulic, Kroatien på point.

18. marts 2017: Gabriella Mezei, Ungarn ko 1. omgang.

21. januar 2017: Xenia Jorneac, Tyskland, på point.

15. oktober 2016: Oksana Romanova, Ukraine tko 7. omgang.

19. marts 2016: Sopio Putkaradze, Georgien ko 1. omgang.

12. december 2015: Jasmina Nadj, Serbien på point.

31. oktober 2015: danuta Kruczek, Polen tko 1. omgang.

29. maj 2015: Jasna Curcin, Serbien tko 1. omgang.

25. april 2015: Bojana Libiszewska, Polen på point.

28. februar 2015: Petra Podraska, Tjekkiet tko 1. omgang.