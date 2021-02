Verdensmester vil møde Mahfoud: - Spændende

Sarah Mahfoud synes, at det lyder spændende, at WBA-verdensmesteren har udset sig hende som næste modstander, men hun har ikke selv hørt noget

Mahfouds mega-mareridt

Frygten for den nordjyske coronamutation i mink aflyste i november den danske IBF-verdensmester Sarah Mahfouds planlagte opgør mod Puerto Ricos Amanda Serrano i Las Vegas.

Coronaen hærger stadig, og 1. februar var det derfor pludselig et år siden, at Sarah Mahfoud sidst var i bokseringen, men nu kan der være en spændende kamp på vej.

The Boxing Voice skriver nemlig, at den 38-årige canadiske WBA-verdensmester Jelena Mrdjenovich har udset sig Sarah Mahfoud som sin næste modstander.

- Det er en stor kamp, vi beder om. Vi prøver bare at finde et sted, hvor de tillader kampen, citerer de Mrdjenovich for.

- Det lyder da spændende, men det er ikke noget, jeg har hørt noget om, siger Mahfoud til Ekstra Bladet.

- Hun er dygtig og ligesom Serrano, så er hun også en af dem, der vil være sjov at møde, siger Mahfoud.

Mahfoud var senest i ringen 1. februar 2020. Foto: Lars Poulsen

Mrdjenovich står med 41 sejre i 53 kampe, og allerede i 2019 arbejde promotor Mogens Palle på en kamp mellem de to på dansk grund.

- Jelena Mrdjenovich har fået en håndskade, det var ellers meningen, at det skulle være sket her til september. Men vi afventer besked fra hendes doktor, sagde Palle til Ekstra Bladet i juli 2019.

Sådan ser Jelena Mrdjenovich ud. Foto: Larry Marano/Shutterstock

Sidse år skulle Mrdjenovich ligesom Mahfoud også have mødt Serrano, men de kunne ikke blive enige om betingelserne, og så gik WBC-bæltet til Serrano.

Og selvom hun altså peger på, at det er en stor kamp mod Mahfoud, så taler hun allerede om, hvad der herefter skal ske.

- Forhåbentlig kan vi få Serrano-kampen efter denne. WBC tildelte hende et bælte, før jeg kunne kæmpe med hende. Det er politik. Måske kan vi mødes, når hun er færdig med at samle på tomme titler, siger Mrdjenovich.

Mahfoud er i sygeplejerskepraktik på 6. semester, hvor hun i øjeblikket arbejder med ældre. Foto: Rasmus Flind Pedersen/Polfoto

38-årige Mrdjenovich har kun været i kamp en enkelt gang siden september 2019. I december 2020 vandt hun en uskøn kamp mod Iranda Paolo Torres i Los Angeles efter et år, hvor hendes træner blev syg, og hun overvejede at stoppe karrieren.

Sarah Mahfoud var over jul og nytår hjemme hos sin mormor på Færøerne, og ellers har hun startet et praktikforløb på 6. semester af sygeplejerskestudiet.

- Og så prøver jeg at holde mig i gang og venter på, at der sker noget. Det er svært at have forventninger om noget, men jeg håber da, at der bliver åbnet op, så jeg kan bokse igen måske engang til sommer, siger Mahfoud direkte fra sin lørdagstræning.

