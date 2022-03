Verdensmesteren i krig for Ukraine: - Jeg frygter intet

Hans land og ære er vigtigere end selv den største boksekamp, og derfor har han ingen frygt. Det fortæller den regerende heavyweight-verdensmester Oleksandr Usyk, der er taget til hjemlandet Ukraine for at forsvare Kiev fra russisk bombardement

Ordene falder resolut og med samme styrke, som han har i sine tatoverede arme.

Direkte fra undergrunden i Kiev har Oleksandr Usyk noget på hjerte. Noget, han deler med resten af verden. De, der har øjnene rettet mod scenerne i det krigshærgede land.

- Hvis de vil slå mig ihjel eller dræbe mine nærmeste, så bliver jeg nødt til at gøre det samme. Men jeg ønsker det ikke. Jeg vil ikke skyde nogen. Jeg vil ikke dræbe nogen, men det kan ende med, at jeg ikke har noget valg, siger den regerende heavyweight-verdensmester i et interview med CNN.

35-årige Oleksandr Usyk har for en stund lagt boksehandskerne på hylden, forladt ringen og i stedet taget et gevær i hænderne.

Siden Rusland 24. februar erklærede militære aktioner i Ukraine, har han - og flere andre ukraniske sportsstjerner - taget konsekvensen og tilsluttet sig hæren i hjemlandet for at styrke forsvaret.

Artiklen fortsætter under opslaget..

De russiske styrker har i den seneste periode optrappet tilstedeværelsen i og omkring Kiev, hvor Usyk lige nu befinder sig, og han gør stadig brug af de færdigheder, han har tilegnet sig gennem boksningen.

- Det lyder måske sentimentalt, men min sjæl tilhører gud. Min krop og ære tilhører mit land, min familie. Så jeg frygter intet, lyder ordene fra kælderen i hovedstaden.

Usyk var i London for at skyde billeder til et computerspil på dagen, hvor Rusland gik ind i Ukraine. Det var planen, han skulle flyve hjem i timerne efter, men lufthavnen var lukket. Derfor steg han ombord på et fly, der tog ham til Warszawa i Polen for derefter at sætte sig i en bil og køre cirka 700 kilometer tilbage til Kiev.

Artiklen fortsætter under billedet..

Oleksandr Usyk i ringen mod Anthony Joshua. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Slet ikke den eneste

Oleksandr Usyk slog tilbage i september Anthony Joshua i en hæsblæsende kamp og tog titlen som regerende verdensmester. Hans status i bokseverdenen skal man bestemt ikke tage fejl af.

Men han er ikke den eneste fra sporten, der har meldt sig under de blå og gule faner.

Hans landsmand og boksekollega Vasyl Lomachenko er også draget til Ukraine i bestræbelsen på at forsvare fædrelandet. Særligt hans fødeby, Bilhorod-Dnistrovskij.

Artiklen fortsætter under opslaget..

Lomachenko og Usyk har et tæt bånd. De er gudfædre til hinandens børn og tilbringer fødselsdage sammen. Førstnævnte var senest i ringen 11. december, hvor han vandt over Richard Commey på point.

Du kan læse meget mere om, hvilke sportsstjerner, der er trukket i krigstøjet, for at kæmpe for deres land lige her.