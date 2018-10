Verdensstjernen øjner milliarder: Klar til kæmpe brag

Floyd Mayweather har intet imod igen at ophæve sin bokse-pensionering, når der atter er udsigt til et svimlende milliardbeløb

Floyd Mayweather regnes af mange for at være en af boksesportens største stjerner.

Amerikaneren, som kan bryste sig af den imponerende rekord med 50 sejre i lige så mange kampe, boksede i august 2017 det, som de fleste vil betegne som en decideret show-kamp imod den irske MMA-superstjerne Conor McGregor.

En kamp, som Mayweather da også i overbevisende stil vandt på en teknisk knockout i 10. omgang uden for alvor at være presset.

Der blev delt øretæver ud, da Mayweather og McGregor tørnede sammen i august 2017. Foto: Eric Jamison / AP

Både før og efter kampen blev de to kombattanter af den brede befolkning kritiseret for at tænke for meget i profit, hvilket da også blev afspejlet i præmiesummen, da kæmperne efter kampen angiveligt kunne hæve mere end to milliarder tilsammen.

Netop Mayweather og McGregor har da heller aldrig lagt skjul på, at sporten for dem er en forretning, og med deres 'I-don't-give-a-fuck-attitude' in mente kan kritikken ikke have haft den store indvirkning på de to krigere.

Nu kan historien - godt og vel - gentage sig, da McGregors banemand fra Las Vegas, russiske Khabib Nurmagomedov, efter den overbevisende sejr bød netop Mayweather op til dans.

En udfordring, som den pengeglade bokser da også har taget imod med kyshånd.

- Vi kæmper, fortalte han til TMZ og uddybede:

- Jeg er min egen chef. Jeg kan ikke sige, hvad der sker i Khabibs lejr, men i min lejr kan vi få det til at ske.

Det var en ensidig affære, da skandalekampen mellem Nurmagomedov og McGregor udspillede sig 6. oktober. Foto: Harry How / Ritzau Scanpix

Nurmagomedov nævnte i sin udfordring ikke, om slaget skulle slås i oktagonen eller kanvassen, men her er Mayweather klar i spyttet:

- Han kaldte mig ud, så han må komme til min verden.

Hvis man som iagttager er fortørnet over profitten fra Mayweather-McGregor-kampen, skal man holde sig for ørerne, når snakken falder på, hvor meget Mayweather og Nurmagomedov vil tjene på stormødet.

- Mere end McGregor-kampen. Jeg vil sige mellem 700 millioner kroner og 1,3 milliarder kroner mere garanteret, lød det fra Mayweather, inden han cementerede sin selvtilfredshed:

- Jeg kender ingen anden kæmper, som har de samme tal som mig. Jeg kender ingen anden kæmper, som har lavet lige så mange penge som mig.

Nurmagomedov har - ligesom Mayweather - ikke smagt nederlagets bitterhed endnu med 27 sejre i lige så mange kampe.

