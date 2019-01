Veteran udfordrer bokse-playboy: Få ham tilbage i ringen!

I sommer gjorde bokselegenden Manny Pacquiao comeback i ringen efter et års pause, og den aldrende filippiner fortsatte så søndag morgen sit indtog tilbage i boksningen.

Her holdt han fast i sin WBA-titel i en kamp, han dominerede igennem alle 12 runder mod amerikanske Adrien Broner, der tabte på point.

Og det var ikke så meget kampen, der var snak om efterfølgende. For her greb Pacquiao muligheden for at kaste brænde på det bål, der gerne ser ham i en ny kamp mod ubesejrede Floyd Mayweather, der ellers er gået på boksepension.

De to mødtes i en storkamp tilbage i 2015, hvor Pacquiao tabte, og nu øjner han en muligheden for et nyt skud i bøssen. Mayweather luftede selv muligheden sidste år, og spillet er allerede i fuld gang i kulisserne.

- Sig, han skal komme tilbage i ringen, og så kæmper vi. Jeg er klar til at bokse mod Floyd Mayweather, hvis han er klar til at komme tilbage til boksningen, lød opfordringen direkte afsendt fra Pacquiao til Mayweather, der ifølge CBS Sports ikke havde nogen kommentarer til meldingen.

Mayweather var ellers til stede til kampen, og han blev også spottet i snak med Pacquiao inden opgøret.

Pacquiao brugte også taletiden efter kampen til at slå fast, at han ikke har intentioner om at stille op til præsidentvalget i hjemlandet.

Han er politiker til daglig på Filippinerne, hvor han gør sig til som senator.

Alt imens Pacquiao har gang i boksekarrieren igen, så har hans gamle rival Mayweather ikke været i ringen, siden han slog MMA-stjernen Conor McGregor i en pompøs opsat kamp tilbage i august 2017.

Og dog.

For i december gik Mayweather i ringen mod en 20-årig japaner. Læs alt om det stunt herunder:

