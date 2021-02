Vild afsløring: Mafiaboss trækker stadig i trådene

Se alle fire kvartfinaler i Copa del Rey i denne uge. Få adgang til blandt andet Barcelonas kamp lige her (+).

En af Europas mest frygtede gangstere optræder fortsat som rådgiver for nogle af verdens største boksenavne.

Det afslørede engelske BBC mandag aften i programmet Panorama.

Ifølge det engelske medie spiller Daniel Kinahan således fortsat en væsentlig rolle i professionel boksning, selvom han sidste år meddelte, at han trak sig fra sporten.

Men i forbindelse med BBC's undersøgelser har MTK Global bekræftet, at gangsteren stadig rådgiver visse boksere.

Og ifølge den tidligere verdensmester i fjervægt og nuværende promotor Barry McGuigan spreder Daniel Kinahans rygte frygt i miljøet.

- Der er ingen tvivl om, at der er en skræmme-effekt. Hvis vi skal tro det, vi tror, er der tale om en meget farlig mand, siger han til BBC.

Tyson Fury vil ikke svare på, om han stadig arbejder sammen med Daniel Kinahan. Foto: Ritzau Scanpix

- Der er nogen, som er nødt til at passe på denne sport. De er nødt til at se alvorligt på denne situation, for det er fandeme farligt.

Daniel Kinahan er aldrig blevet dømt for de mange forbrydelser, han er mistænkt for, men irske domstole har fastslået, at han troner på toppen af et af Europas største narkokarteller.

Imens har han været involveret i skabelsen af MTK Global, der varetager managerrollen for en række boksere. I 2019 blev det offentligjort, at Kinahan, som i dag residerer i Dubai, havde trukket sig fra sin rolle i boksesporten.

Det skete efter afsløringen af, at han havde fungeret som rådgiver for Tyson Fury i forbindelse med forhandlingerne om storkampen mod Anthony Joshua.

BBC har spurgt Tyson Fury, om han stadig arbejder sammen med Daniel Kinahan, men boksestjernen har ikke reageret.

