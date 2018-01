Vild med dans-Sarah delte øretæver ud så blodet sprøjtede 

Danish Fight Night-stævnet i Frederiksberg Hallerne startede med et sandt nytårsbrag, da danske Sarah Mahfoud totalt udboksede sin modstander i ringen

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Det er tid til tæsk. 'Øretævernes teater er hermed åbent', lød det fra aftenens konferencier. Og den 28-årige fjervægter Sarah Mahfoud blev budt velkommen i ringen med et brøl fra tilskuerrækkerne.

Hun er en darling blandt publikum. Og den danske bokser tager hul på 2018 med ambitioner om en titelkamp. Mod 21-årige Nana Chakvashvili fra Georgien jagtede Sarah Mahfoud i første omgang sin femte sejr på stribe på bare 11 måneder.

I første omgang så de to kombattanter hinanden an. Promotor Brian Nielsen råbte gentagende gange 'bid nu fra dig!', og det gjorde Sarah Mahfoud så sandelig også. Flotte kombinationer til krop og hoved. Stenhårde jabs, så blodet sprøjtede fra næsen fra den sagesløse georgier.

Anden og tredje omgang blev udelukkende på Sarah Mahfouds præmisser, der uddelte seriøse tæsk. Nana Chakvashvili gemte sig væk i torvene, mens hun blev udsat for et sandt bombardement. Til sidst måtte det georgiske trænerteam dog smide det hvide håndklæde i ringen 47 sekunder inde i fjerde omgang.

Nana Chakvashvili blev slået til blods, og hendes sekundanter kastede derfor håndklædet. Foto: Jakob Jørgensen

Vinder af TKO i det røde hjerne blev altså Sarah Mahfoud, der bravt bliver ved med at kæmpe sig videre på vejen til boksetoppen.

Og hun var overrasket og lettet over den store dominans i ringen, da Ekstra Bladet mødte Sarah Mahfoud efter sejren:

- Jeg var ret overrasket, må jeg sige. Jeg havde regnet med, hun var en hårdtslående tøs.

- Men det er så fedt! Og det er derfor jeg bokser. Det er det, jeg elsker: træningen, adrenalinen og nervøsiteten.

Sarah Mahfoud havde en god fornemmelse. Hun følte sig klar til at uddele tørre tæsk. Og da hun noterede sig, at modstanderens øjne flakkede modløst, vidste hun, sejren var inde for rækkevidde, hvis hun altså gik ind og 'ownede' ringen, som hun sagde.

- Man spørger jo til tider sig selv: 'Hvorfor gør jeg det her?' Det er jo en benhård sport. Det er det virkelig. Men når det går ens vej, så giver det virkelig blod på tanden! Sagde Sarah Mahfoud.

Den danske bokser debuterede som professionel i februar 2017. Og derfor runder hun også en markant milepæl. Og i år skal det være, den yndige hardhitter drømmer om en titel. Det er i hvert fald hvad snakker går på, når hendes træner team konverserer med boksepromotor Mogens Palle.

I aftenens anden kamp ved Danish Fight Night i Frederiksberghallerne var én af Mogens Palles favoritter, nemlig den 25-årige superletvægter Enock Poulsen (6-0, 2 KO), i kamp mod mexicanske Guadalupa Acosta (12-2, 8 KO). Danskerens og aftenens første titel-kamp. IBF's Junior-verdensmesterskab var nemlig på spil.

Det blev en længere affære. Det var da også Enock Poulsens stærkeste og største udfordring til dato. En udmagrende og udmattende kamp, hvor begge krigere modtog et par mindre kæberaslere i løbet af de 10 omgange.

En udsolgt arena råbte 'Enock!' I slutsekunderne, mens overtaget var i danskerens favør. Til publikums store begejstring var det Enock Poulsen, der hev en pointsejr i land. Og han hoppede forståeligt rundt i ringen jublende, som det muskelbundt han nu en gang er.

Mogens Palles 60 års jubilæumsstævne byder i alt på otte kampe – heraf fire titelkampe. Jeppe Morell Skal bl.a. kæmpe mod svenske Sven Fornling om IBF Baltic-titlen. Og Lolenga Mock skal senere i aften kæmpe mod Patrick Nielsens overmand russiske Dmitrii Chudinov.

