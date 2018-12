'Vild med dans'-vinder satser ALT: Her er hendes plan

Alle kampe er alt eller intet for den tidligere 'Vild med dans'-vinder Sarah Mahfoud (7-0-0).

Sådan bliver det også den 18. januar, når hun skal bokse sin første titelkamp. Her hedder modstanderen Bukiwe 'Anaconda' Nonina (14-3-1) fra Sydafrika.

Som forberedelse til skæbnekampen har Mahfoud hen over julen været på Færøerne for at træne og fejre højtiden hos sin mormor. Her har hun og broderen, Allan Mahfoud, der også skal i ringen 18. januar, blandt andet trænet konditionen i det kuperede terræn.

- Mit tempo skal skrues op, da hun er en del højere end mig, siger hun, da Ekstra Bladet fangede hende på en telefonforbindelse, da hun netop er landet i Københavns Lufthavn.

- Jeg har set en af hendes kampe. Hun er meget afventende og har lange arme, så jeg skal finde en anden taktik, end jeg brugte sidst.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sarah Mahfoud vandt sin seneste kamp i overbevisende stil mod Stephanie Ducastel fra Frankrig. Foto: Lars Poulsen

Højdepunkter fra Fight Night: Vilde knockouts og blodsprøjt

Det største

Lykkes det den boksende danserinde at slå sin afrikanske modstander, vinder hun IBF's interkontinentale mesterskab i fjervægt.

- Hvad er størst: kampen den 18. januar eller 'Vild med dans'-finalen?

- I de sidste 14 år har jeg kæmpet for det her, og nu ser det ud til, at det begynder at lykkes. Det betyder bare alt. Det er så nervepirrende, da det er alt eller intet hver gang.

- Boksningen betyder noget helt andet for mig. Vild med dans var da sjovt, og betød meget i løbet af de tre måneder, det stod på. Men boksningen har fulgt mig halvdelen af mit liv. Jeg må ikke tabe, og det gør jeg heller ikke.

Stævnet finder sted på Nykøbing Falster. Her skal talentet Oliver Meng (4-0-0) i ringen om et junior VM-bælte.

Derudover skal Ditlev Rossing, WBC jr. verdensmester i cruiservægt, Enock Poulsen og Allan Mahfoud alle kæmpe karriereafgørende kampe.

Sådan gik det Vild med dans-vinderne

Dansk boksers utrolige forvandling: Fra overvægtig til danmarksmester

Mikkel Kessler: - Jeg ville lave en Muhammad Ali