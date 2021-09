Vild opgave: Trump skal være sportskommentator

Donald Trump skal stå for kommenteringen af Evander Holyfields comeback til bokseringen

Det bliver noget af et cirkus, når 58-årige Evander Holyfield gør comeback i bokseringen på lørdag mod den 44-årige, tidligere UFC-mester Vitor Belford.

Men det bliver næppe de to kamphaner, der kommer til at løbe med opmærksomheden i Florida.

Det bliver en bemærkselsværdig begivenhed, som Donald Trump 'står i spidsen for' på lørdag. Foto: Rich Schultz/Ritzau Scanpix

Onsdag er det nemlig kommet frem, at den tidligere amerikanske præsident Donald Trump skal stå for live kommenteringen af boksekampen fra ringside...

- Jeg elsker store kæmpere og store kampe. Jeg glæder mig til at se begge dele lørdag aften og dele ud af mine tanker ringside. Du ønsker ikke at gå glip af denne event, siger Donald Trump i den pressemeddelelse, der er udsendt af FITE, der er den digitale streaming service, der står for lørdagens pay-per-view event.

Det kommer til at koste 50 dollar, cirka 315 kr., at få adgang til den opsigtsvækkende event.

For den pris får du også kampen mellem de to pensionerede UFC-mestre Anderson Silva and Tito Ortiz med i handlen.

Evander Holyfield gik på pension i 2011, men lørdag vender han igen tilbage til bokseringen. Foto: Damairs Carter/Ritzau Scanpix

Oprindeligt skulle Evander Holyfield have bokset imod Mike Tyson i maj, men forhandlingerne faldt sammen, inden det blev rigtig alvorligt. Derefter var Kevin McBride på plakaten for Holyfield, der egentlig indstillede karrieren i 2011, men denne dyst blev aflyst grundet covid-19.

Vitor Belford skulle have kæmpet mod YouTuber Michael "The Real Tarzann" Holston i juni, og lørdag skulle Belford have mødt Oscar de la Hoya, men de la Hoya blev indlagt med covid-19.

Derfor har Holyfield og Belford nu slået pjalterne sammen og kan se frem til at slås i det rampelys, som Donald Trump lader være uberørt...