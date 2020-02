Vildt knockout: Gik ud som et lys

Landry Kore (nu 11-0-1) hev en vild knockout frem, da han vel for første gang var main event på dansk grund; i hvert fald i Ringkøbing ved TK Promotions debutstævne.

Han rangerer som nummer 108 på BoxRec lige nu; promotor Kasper Holgersen og matchmaker Thomas Madsen satser på en titelkamp inden længe. Men først skulle 29-årige Idaas Redjdal (10-1-2) lige onduleres.

Men det var bestemt ikke hr. hvem som helst, der var kommet til Ringkøbing lørdag.

Men det var nu alligevel Kore, der tog teten fra kampens start og tvang Redjdal rundt i ringen.

Koret sendt til tælling

I 3. omgang gik det dog nærmest grueligt galt for TK Promotions hovednavn. Kore rendte ind i to træffere til kæbe og tinding, der sendte ham til tælling første gang.

Franskmanden øjnede pludselig et momentum, som ingen nok havde set komme. Gudhjælpemig om ikke Kore røg til tælling igen. Det så bestemt ikke godt ud, da den danske bokser blev sendt i tovene med en serie slag fra en aggressiv Redjdal. En enkelt gang svigtede Kores parader igen, og endnu en træffer ramte rent.

Sat agterud på point i 4. omgang; det så svært ud. Temmelig overraskende. For det her var jo testen: Kunne Kore stå distancen og opnå både top 50 og titelkamp, som der ellers blev slået på tromme for i optakten.

Landry Kore kunne fuldt fortjent kåres som vinder. Foto: Claus Bonnerup

Vild KO

Men kampen blev vendt totalt og aldeles på hovedet i et splitsekund: Kore kæmpede sig prompte tilbage i omgangen lige efter - nærmest helt upåvirket. Et gedigent modsvar. Det ene øjeblik så han svækket ud; på vej til at indkassere et surt nederlag. I det andet øjeblik stod han som den store sejrherre.

Først en forcering; en sand kraftudladning. Kore tvang dominansen tilbage i sin favør. Og da Redjdal pludselig lod til at være på retræten hev Kore et imponerende, vildt og nærmest chokerende venstre hook frem fra, ja, hvem ved hvor?

Hooket sad plantet i smasken på den arme franskmand, der røg i gulvet med det vons. Lyset var slukket. Redjdal blev liggende. Stille. Smadret i kanvassen.

Kamplægerne skred straks til ind og sprang hen til den komplet omtumlede Idaas Redjdal - der til sidst kom sig! Imens hoppede Kore op i tovene og brølede ud til publikum i ren og skær ekstase.

Vinder i 5. omgang på knockout: Landry Kore. Wow!

Lyset var helt slukket hos Idaas Redjdal. Foto: Claus Bonnerup

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Møllenberg gik bersærk

Oliver Møllenberg (sorte bukser) dominerede sin modstander. Foto: Claus Bonnerup

Så for den! Den 19-årige Oliver Møllenberg (nu 5-0-1) leverede bare en en stensikker præstation. Tyske Sandro Luethke kunne ikke stille meget op. Det var en tabt kamp.

Den talentfulde Gilleleje-bokser vandt overbevisende og stoppede sin modstander efter 1 minut og 55 sekunder.

Tyskeren blev sendt til tælling to gange undervejs.

Sendt ned af ondt hug

