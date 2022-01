Vildt millionbeløb lokker: Vil tilbage

Mike Tyson og Jake Paul har en mundtlig aftale om at bokse i Las Vegas senere på året

Mike Tyson er på vej tilbage i bokseringen, og den 55-årige legende vil tage sig rigtig godt betalt for sine anstrengelser.

'Iron Mike' og den 30 år yngre influencer Jake Paul er ifølge The Sun blevet enige om en kamp i Las Vegas senere på året, og målet er, at det mærkværdige boksebrag skal indbringe i omegnen af 320 mio. kr.

Der har længe floreret rygter om en kamp mellem Mike Tyson og Jake Pauls bror, Logan, men ifølge kilder, så er der indgået en mundtlig aftale mellem Tyson og Jake Paul, der har mange jern i ilden.

Altmuligmanden Jake Paul er ikke uden evner i bokseringen. Han kan tage slag, men han kan også give igen. Foto: Kim Klement/Ritzau Scanpix

Jake Paul har gjort sig som Youtuber, skuespiller, komiker, musiker, blogger og altså bokser. Bare for at nævne nogle få professioner.

Jake Paul har bokset og vundet fem professionelle kampe. Det har dog duftet af opvisningskampe, men ingen tvivl om, at Jake Paul kan slå en proper næve.

Mike Tyson har tidligere udtalt til The Sun, at var klar til at bokse mod den ene eller anden Ryan-bror, fordi pengene kunne blive uimodståelige.

Roy Jones Jr. og Mike Tyson boksede lige op med hinanden i november 2020. Foto: Joe Scarnici/Ritzau Scanpix

- Det er en kamp om store penge. De gutter har 35 mio. følgere. Så ja for helvede, selvfølgelig vil jeg bokse mod dem.

Jake Paul gæstede sidste år Mike Tysons podcast 'Hot Boxin', og de to kender hinanden privat.

Mike Tyson var senest i ringen i 2020, da han og Roy Jones Jr. boksede i en opvisningskamp. Den kamp måtte Tyson angiveligt nøjes med 65 mio. kr. for.

Der er efterhånden gået mode i at arrangere mere eller mindre obskure boksekampe ...