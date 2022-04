Vildt vægttab: Dansk stjerne smed 3,5 kilo på et døgn

Når Dina Thorslund lørdag aften går i ringen for at forsvare sin VM-titel i bantamvægt er det med særdeles grundig forberedelse i bagagen.

Den 28-årige dansker har selvsagt gennemgået et stort træningsforløb op til dysten mod Niorkis Carreno fra Venezuela, men i de seneste dage har det faktisk ikke handlet om at bygge sig selv op.

Tværtimod har den hårdtslående stjerne stået overfor en mission om at tabe sig, så kampvægten var inden for rammen ved fredagens vejning.

Helt præcist skulle Thorslund tabe sig 3,5 kilo ... på et døgn!

Det skriver TV 2 SPORT, som har fulgt den succesfulde bokser før VM-braget – og under vægttabet.

Den magiske grænse i bantamvægt heder 53,524 kilo, og for at ramme det niveau ved fredagens indvejning blev Thorslund sendt på en omfattende mission, som startede dagen forinden og varede helt frem til turen på badevægten.

Dina Thorslunds forberedelse til kamp er en balancegang i forhold til træning og vægt. Arkivfoto: Janus Nielsen

Opgaven fuldført

Hun indtog hverken føde eller væske i perioden og benyttede undervejs en særlig varmesovepose, ligesom ophold i et karbad med vand, som var 40-41 grader varmt, også forårsagede de nødvendige svedeture.

Besværet og ubehaget viste sig heldigvis at være godt givet ud. Thorslund ramte således inden for skiven, da det var showtime. Her viste vægten 53,45 kilo.

- Det var en mega lettelse. For vi havde faktisk talt om et scenarie, hvor jeg skulle smide alt tøjet. Så skulle vi have lagen op foran. Det er sidste udvej, hvis vægten ikke klares. Så det var bare rigtig rart og meget lettende at se, at den var under, siger Dina Thorslund til TV 2 SPORT.

Dina Thorslund i sit rette element. Her ses hun i 2020, da hun slog serbiske Nina Radovanovic i Struer. Foto: Claus Bonnerup

Ubesejret verdensmester

Det var imidlertid kun første prøvelse i forbindelse med VM-kampen, der bokses i Holstebro.

Den egentlige udfordring for ubesejrede Thorslund (17-0) finder sted i ringen lørdag aften i Gråkjær Arena, når Carreno (22-2) skal forsøge at fravriste danskeren VM-bæltet.

Thorslund var senest i aktion i november sidste år, hvor hun sejrede på knockout mod Zulina Munoz i Kolding.

Lørdagens kamp kan ses på TV 2 SPORT, mens fighten, der forventes at starte omkring kl. 22.30, også kan følges via liveblog på eb.dk.

SE OGSÅ: Mark O.'s millioner: Så lukrativ er ny UFC-kontrakt