Ville myrde ham: Brutalt knockout i 1. omgang

Se også: Boksestjerne chokerer: - Jeg vil myrde en mand

- Det er den eneste sport, hvor du kan myrde en mand og få penge for det. Det er lovligt. Hans liv er på spil i denne kamp, og jeg mener hans liv. Jeg forsøger stadig at få et lig på min rekordliste.

Sådan lød det fra den 33-årige bokseverdensmester Deontay Wilder inden nattens WBC-sværvægtsbrag mod Dominic Breazeale.

Heldigvis overlevede jævnaldrende Breazeale fighten, men den blev bestemt ikke lang.

Allerede efter to minutter og 17 sekunder af første omgang stoppede kamplederen kampen efter et brutalt knockout, hvor Breazeale længe blev liggende, og da han forsøgte at rejse sig op, sejlede han rundt i tovene.

- Alt kom ud af mig her til aften. Jeg ved, at der var mange ord og meget fjendskab mellem os, og det hele kom bare ud.

- Det er det, der gør boksning så fedt, når du kan have så meget indeni, og så overvinde det, siger Wilder ifølge CBS Sports.

Artiklen fortsætter under billederne

Breazeale slået til plukfisk. Foto: Al Bello/Ritzau Scanpix

Wilder jubler. Foto: Al Bello /Ritzau Scanpix

Fik tæsk af 'Gamle' Hansen: En af Europas bedste nogensinde!

Se også: Fodboldstjernen i utroligt skifte: Nu bliver han prof-bokser

Breazeale var overraskende nok ikke helt tilfreds med afgørelsen.

- Jeg mener, at kamplederen stoppede det lidt tidligt, for jeg kunne høre ham sige syv og otte, men sådan er boksning, siger Breazeale.

- Han gjorde sit job og holdt os i sikkerhed til vores næste kampe. Jeg kom på benene og kunne mærke dem. Det er sværvægt, så der vil være hårde slag fra folk med power, siger Breazeale.

Og måske var optaktsordene fra Wilder ikke så hårde, som de lød.

- Jeg har fortalt Breazeale, at jeg elsker ham, og selvfølgelig ønsker jeg at se ham komme hjem til sin familie, siger Wilder.

Breazeale har nu to nederlag i sine 22 kampe, mens Deontay Wilder står på 40 sejre og en uafgjort. Breazeales eneste yderligere nederlag kom mod britiske Anthony Joshua i 2016, mens Wilder i sin seneste kamp mod Tyson Fury oplevede sin eneste kamp, der ikke endte i sejr.

Se også: Ny boksestjerne: - Jeg holdt nytår med Mulle

Se også: Danmarks nye stjerne: Var på landsholdet i anden sportsgren

Se også: Trænes af far som Wozniacki: Nu hjælper han hel nation

Wilder vil ikke være sjov at møde i en mørk tunnel, men han er uden tvivl god, når der er fastelavn. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Se også: Palle revser håndbold: - Hvor er den sportslige værdi?

Hvem er den nye Kessler? Her er de ti bedste bud

Boksetragedien: Døde alt for tidligt

Se også: Mogens Palles mareridt: Har tabt millioner på kærligheden