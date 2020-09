STRUER (Ekstra Bladet): Mens debatten om ligestilling og ligeløn raser i det danske samfund, forbereder Dina Thorslund (14-0, 6 Kos) sig på at gå i ringen lørdag aften i hjembyen, Struer, og forsvare WBO VM-titlen mod den tidligere verdensmester Nina Radovanovic (14-3, 3 Kos).

Dina Thorslund er det klare hovednavn på plakaten og hovedårsagen til, at Viaplay og TV3 Sport viser Sauerland-stævnet.

Derfor er den 26-årige bokser heller ikke bleg for at tage bladet fra munden og gøre opmærksom på den ulighed, der, i hendes verden, hærger i boksningen.

- Jeg vil ikke nævne nogen beløb, men det er svært at se en sammenhæng mellem de summer, der bliver betalt til de danske boksere herhjemme. Jeg er verdensmester. Det er mig, folk køber billet til og tænder for fjernsynet for at se.

- Sådan var det i hvert fald ved sidste stævne, da seertallet steg med 100.000, da jeg gik i ringen.

- Jeg ville tjene det tidobbelte, hvis jeg var en mand. Det er ganske enkelt ikke retfærdigt. Min træner prøver at sige, jeg skal slå koldt vand i blodet, fordi jeg tjener rigtig fint i forhold til, hvad kvindelige boksere normalt tjener…

- Men jeg skal da ikke lønnes efter, hvad kvindelige boksere tjener. Jeg skal lønnes efter den interesse, der er for mine kampe og for mine præstationer. Det skal ikke være standarden, at jeg og andre kvinder bliver betalt mindre, bare fordi vi er kvinder.

- Jeg synes, det ville være retfærdigt at lønne mig efter, at jeg er en af Danmarks mest interessante boksere for tiden, lyder det fra Dina Thorslund.

Dina Thorslund og træner Thomas Madsen i træningen for mod VM-kamp mod Nina Radovanovic. Foto: Claus Bonnerup

Normalt er Dina Thorslund ikke meget for at blande sig for meget i offentlige debatter, da hun i bund og grund helst vil fokusere på sin sport, men den aktuelle debat om kvinders rettigheder rammer så dybt, at hun føler sig nødsaget til at give sin mening til kende.

- Min pointe er, at man bør lønnes efter kvalifikationer og efterspørgsel. Ikke sit køn. Hvis herrelandsholdet i fodbold f.eks. genererer ti gange så meget i sponsorindtægter, tilskuerinteresse m.m., så er min pointe ikke, at kvindelandsholdet absolut skal have det samme i løn, fordi de er kvinder.

Dina Thorslund mener, det er et stort problem i boksing, at bokserne lønnes efter køn i stedet for kvalifikationer. Arkivfoto: Janus Nielsen

- Nej, min pointe er nærmere, at jeg synes, det er uretfærdigt, at mange kvinder automatisk får mindre i løn, bare fordi de er kvinder, siger Dina Thorslund og hylder de kvinder, der går forrest i samfundsdebatten.

- Jeg synes virkelig, det er et kæmpe problem, og det er vigtigt, at der bliver sat fokus på det. Man kan mærke en bevægelse for tiden, men jeg er godt klar over, det kommer til at tage lang tid, før der er ligestilling. De første skridt er dog blevet taget, og nu er der behov for handling.

Kort våbenhvile med Sauerland

Dina Thorslunds brud med den tyske promotor Team Sauerland tilbage i februar kom langt fra som et lyn fra en klar himmel.

Den danske verdensmester havde få måneder forinden rettet skarp kritik mod Sauerland, da hun mente, at promotor-biksen uden omtanke lod hendes karriere stå i stampe ved at undlade at sende hende i ringen.

Nu er uoverensstemmelserne for en stund lagt på hylden, for det er som bekendt Sauerland, der står bag lørdagens boksestævne i Struer.

- Det er en win-win-situation for både Sauerland og mig. Sauerland har manglet en vej tilbage ind i boksningen i Danmark efter coronapausen, og jeg har kunnet koncentrere mig om at fokusere på det sportslige og nyde godt af, at Sauerland har stor erfaring med at arrangere store stævner og har gode tv-aftaler, siger Dina Thorslund.

Dina Thorslund og Sauerland har slået pjalterne sammen igen - men kun for en kort stund. Foto: Claus Bonnerup

Der er dog intet, der tyder på, at samarbejdet mellem Sauerland og Thorslund fortsætter meget længere end højst året ud, for der er stadig stridigheder, der aldrig er blevet afklaret.

- Jeg er stadig ikke tilfreds med den behandling, jeg fik hos Sauerland. Jeg blev hængt til tørre over en lang periode, og det virkede ikke til, at de ville det bedste for mig og min karriere. Derfor valgte min træner, Thomas Madsen, og jeg at gå vores egen vej, inden coronakrisen kom.

- Vi tager det kamp for kamp lige for tiden. Der er rigtig mange uklarheder, og jeg vil ikke smække med døren for Sauerland. De bragte mig hertil, hvor jeg er i dag, og det er jeg glad for, men sådan som tingene ser ud, som de gør nu, så fortsætter samarbejdet ikke ud over 2020.

FAKTA OM DINA THORSLUND Dina Thorslund, 26 år, Struer Dina Thorslund er ubesejret i sine 14 kampe - med seks knockoutsejre til følge.

Thorslund har ikke været i ringen siden sit succesfulde titelforsvar tilbage i juni mod australske April Adams. Meritter hos Team Sauerland: I januar 2017 erobrede Thorslund WBC’s Youth-titel i superbantamvægt mod Xenia Jorneac.

Tre måneder senere samme år blev hun europamester i selvsamme vægtklasse med KO-sejren over Gabriella Mezei.

I 2018 blev Thorslund WBC’s interim verdensmester i superbantamvægt med pointsejren over Alicia Ashley.

I slutningen af 2018 blev hun WBO-verdensmester med sejren over Jessica Arreguin Munoz.

En VM-titel, hun har forsvaret to gange i 2019 mod hhv. Alesia Graf og senest mod April Adams.

Bliver presset på tv

Dina Thorslund bliver, efter eget udsagn, presset, når hun skal være med i tv-prograffet 'Korpset' på TV. Arkivfoto: Janus Nielsen

Når VM-titlen er forsvaret mod Nina Radovanovic, så står den på helt nye udfordringer for Dina Thorslund i efteråret.

Hun har nemlig sagt ja til at deltage i TV2-programmet ’Korpset’, der i denne ombæring får deltagelse af 12 kendte danskere, som skal piskes igennem et specialdesignet træningskursus af den forhenværende elitesoldat Thomas Rathsack.

- Det bliver nyt og grænseoverskridende for mig. Jeg gør det, fordi det bliver en personlig udfordring. Det bliver sikkert pisse hårdt fysisk og mentalt, men jeg er sikker på, jeg går derfra med oplevelser, jeg kan bruge i mit arbejde.

Hvad bliver det sværeste for dig ved at deltage i programmet?

- Det bliver helt sikkert at holde hovedet koldt, når en eller anden idiot står og råber mig ind i hovedet, mens jeg er mega presset. Men jeg er sikker på, jeg nok skal bide det i mig, og så går jeg derfra stærkere og sikkert også med metoder, jeg kan bruge i min træning.

