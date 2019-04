Viste sig i shorts - nu tør hun ikke vende hjem

Hun var iført røde shorts, grøn trøje og et hvidt bælte om maven. De iranske national-farver fra top til tå.

Sadaf Khadem repræsenterede sit hjemland efter alle kunstens regler, da hun lørdag i den franske by Royan blev den første kvindelige iranske bokser, der deltog i en officiel boksekamp.

Den 24-årige iraner kunne oven i købet lade sig hylde som sejrherre efter kampen, hvor hun besejrede franskmanden Anne Chauvin.

Men i stedet for at flyve tilbage til Iran og lade sig hylde for at have repræsenteret sit hjemland på flotteste vis, så sidder hun nu i Frankrig og frygter, at hun, trods sine anstrengelser, står til at blive straffet, når hun igen sætter sine fødder i Teheran.

Ifølge BBC blev Sadaf Khadem på vej til lufthavnen, sammen med sin træner, den iransk-fødte franskmand, Mahyar Monshipour, advaret om, at de iranske myndigheder havde udstedt en arrestordre på hende.

Hendes forbrydelse skulle angiveligt bestå i, at hendes beklædning, til trods for de velvalgte nationalfarver, overskrider grænserne for, hvordan kvinder må vise sig offentligt i henhold til Iransk lov.

- Jeg deltog i en juridisk godkendt kamp i Frankrig. Men eftersom jeg var iført shorts og t-shirt, som er fuldstændig normalt i størstedelen af verden, så har jeg overtrådt mit hjemlands regler.

- Jeg var ikke iført hijab, og jeg er blevet trænet af en mand. Det er der nogen, som ikke ser så let på, sagde hun til BBC.

Sadaf Khadem får instrukser af sin træner Mahyar Monshipour, der, ud over trænergerningen, også fungerer som rådgiver for den franske sports-minister. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Netop muligheden for at bokse iført hijab var eller noget, som det internationale bokseforbund, AIBA, gav lov til så sent som i februar måned. Men Sadaf Khadem valgte altså ikke at gøre brug af den mulighed, og det kan nu komme til at koste hende.

Ifølge iransk lov kan piger og kvinder helt ned til ni år straffes med mellem ti dage og to måneders fængsel, hvis de viser sig i offentligheden uden hovedbeklædning.

En talsmand fra den iranske ambassade i Paris udtalte onsdag ifølge Reuters, at han ikke kunne kommentere på, hvorvidt Khadem stod til at blive anholdt, hvis hun vender tilbage til Iran.

