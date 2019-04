VM-brag aflyst: - Jeg har dummet mig

Den amerikanske bokser Jarrell Miller beklager omstændighederne omkring det aflyste VM-brag i sværvægt mod den britiske verdensmester Anthony Joshua.

Det var planen, at Miller skulle udfordre Joshua i en VM-titelkamp 1. juni i Madison Square Garden i New York.

Men en positiv dopingprøve betyder, at den amerikanske udfordrer ikke kan gå i ringen mod den regerende verdensmester.

Tidligere på ugen afviste Jarrell Miller, at han havde gjort noget galt, men nu indrømmer han sit fejltrin.

- Jeg traf en forkert beslutning. Jeg ødelagde det. Der er mange måder, man kunne have håndteret situationen, og jeg håndterede det forkert og betaler nu prisen for det, siger bokseren på sin Instagram-profil.

Joshua mod Miller bliver ikke til noget. Foto: Ritzau Scanpix/Andrew Couldridge

Modstanderen Anthony Joshua, der er verdensmester hos forbundene WBA, IBF, IBO og WBO, havde sat flere af sine VM-bælter på spil i kampen.

- Jeg har ødelagt en stor mulighed, og det gør ondt indeni. Mit hjerte bløder lige nu, og jeg har såret min familie, mine venner, mit hold og mine fans, siger Jarrell Miller.

Amerikaneren forklarer, at dopingsagen har gjort ham mere ydmyg, og han vil forsøge at komme tilbage til bokseringen i en endnu stærkere udgave end tidligere.

Den positive dopingprøve blev taget for en måned siden. Den amerikanske tv-station ESPN har oplyst, at der er tale om et væksthormon, men det afviste Miller tidligere på ugen.

I sit opslag på Instagram kommer den 30-årige amerikaner ikke nærmere ind på sit snyderi.

Den et år yngre Anthony Joshua er ubesejret i 22 kampe som professionel.

Joshuas lejr har meddelt, at man i den kommende uge vil annoncere en ny modstander til den regerende verdensmester.

