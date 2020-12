VM-titler afgjort: Hamret ned til sidst

Den britiske boksestjerne Anthony Joshua slår bulgarske Kubrat Pulev og forsvarer dermed sine VM-bælter i sværvægt i forbundene WBA, IBF og WBO.

Den 31-årige brite vinder på knockout i slutningen af niende omgang.

Han var ellers tæt på at vinde allerede i tredje runde, da han sendte Pulev i gulvet med en solid højre hånd.

- Jeg holdt mig til det, jeg kender bedst, nemlig at koncentrere mig om, hvor jeg vil sætte mit næste slag ind, fortæller Anthony Joshua ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er britens 24. sejr i 25 professionelle kampe.

- Når slagene rammer plet, rammer de plet. Det er mindre snak og mere handling, siger han.

Joshua var ifølge bookmakerne en klar favorit, men alligevel var intet givet på forhånd.

39-årige Pulev havde således inden lørdagens boksebrag på Wembley i London vundet 28 af sine 29 professionelle kampe. Det eneste nederlag kom, da han blev besejret af ukrainske Wladimir Klitschko i 2014.

Sværvægtsbraget mellem Anthony Joshua og Kubrat Pulev var først udset til at blive udkæmpet i juni, men blev i første omgang udsat til juli på grund af coronapandemien. Det viste sig heller ikke muligt, hvorefter kampen blev udskudt på ubestemt tid og endelig til 12. december.

Joshua sidder på bælterne fra tre af de fire forbund, som anses for at være de største og mest prestigefyldte - nemlig WBA, WBO og IBF.

Briten tabte dem overraskende til amerikanske Andy Ruiz Jr. i juni 2019, men vandt dem tilbage igen ved at slå Ruiz et halvt år efter.

Med lørdagens sejr ligner et britisk boksebrag mellem Anthony Joshua og den karismatiske Tyson Fury en realitet i 2021.

De to briter har allerede udvekslet flere håndmadder. Det har dog udelukkende været på de sociale medier indtil videre.

- Jeg er kun interesseret i at smadre dit ansigt, skrev Fury således på Twitter for nylig.

Det skete, efter at Joshua havde foreslået Fury at komme over til Hearns promotionselskab, Matchroom, hvor Joshua har hjemme.

I et møde mellem Joshua og Fury vil de fire største VM-bælter være på spil.

Joshua sidder på bælterne fra WBA, WBO og IBF, mens Fury sidder på det fjerde, WBC.

En kamp mellem de to refereres allerede til som 'The Battle of Britain'.

Da Anthony Joshua efter lørdagens sejr bliver spurgt til en kamp mod Tyson Fury, spørger han publikum:

- Hvem har lyst til at se Anthony Joshua kæmpe mod Tyson Fury i 2021?

Hertil lød et begejstret brøl fra publikum.

