Voldsomme billeder: Skrækskade

Lørdagens brag mellem sydafrikanske Chris van Heerden og amerikaneren Jaron Ennis var imødeset med stor spænding i bokseverdenen.

Men det var ikke længe, de to kamphaner fik lov til at slå løs på hinanden.

Allerede i første runde måtte kampen afbrydes, da van Heerden ved et uheld blev ramt af en skalle fra sin ubesejrede modstander.

Blodet flød fra den flere centimeter lange og dybe flænge, og Chris van Heerden, der er ubesejret siden 2015, fik ikke lov til at fortsætte kampen.

Se skrækskaden her:

Dermed blev dysten en 'no contest', og mon ikke man kan se frem til en omkamp i 2021.

For nu skal Chris van Heerden, der tidligere fungerede som sparringspartner for Conor McGregor, koncentrere sig om at hele igen.

Han blev efter kampen kørt på hospitalet for at modtage adskillige sting, men sydafrikaneren er udskrevet igen og har det efter omstændighederne godt, oplyser han selv på Instagram.

