Voldsomme trusler meldt til politiet: Patrick alene i verden

Patrick Nielsens karriere har mildt sagt været omtumlet – både i og udenfor ringen.

Da han tidligere i år valgte at skrive kontrakt med QProBoxing, valgte hans manager, forsvarsadvokaten Peter Secher at trække sig fra rollen.

Nu står han så også uden promotor.

’Promotor Svend Rasmussen har per dags dato valgt at lukke QProBoxing og dermed fritstille samtlige boksere i boksestalden. Det sker efter promotorvirksomheden igennem flere måneder har oplevet en vedvarende chikane’, skriver firmaet på hjemmesiden.

- Siden vi afholdte Quaestor Fight Night i Gilleleje, har vi oplevet, at der er blevet sendt e-mails ud til byer og virksomheder, som vi har været i kontakt med angående nye stævner, siger Svend Rasmussen.

- Disse e-mails indeholder voldsomme beskyldninger, som intet hold har på sig. Ydermere har vi indikationer på, at disse oplysninger stammer fra en intern kilde, hedder det på hjemmesiden.

Firmaet har kontaktet politiet men har alligevel valgt at lukke.

’Det er den øgede aktivitet, som QProBoxing har oplevet siden stævnet i Gilleleje i oktober, som nu fører til lukningen. For selvom sagen er meldt til politiet, under straffelovens paragraf 266 (fremkaldelse af alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, red.), så har en enig ledelse valgt at sige stop’, skriver man.

- Thomas Møllenberg stod klar til at overtage, hvis jeg trak mig. Men den seneste uge har vi oplevet flere ubehagelige e-mails, som nu gør at Thomas har valgt ikke at føre QProBoxing videre, siger Svend Rasmussen.

- Det er enig ledelse, som nu siger, at nok er nok.

Patrick Nielsen er igen efterladt i mørket. Spørgsmålet er, hvor han nu søger hen. Foto: Jonas Olufson

Det ærgrer Thomas Møllenberg, at det skulle komme så vidt.

- Det har været en stor oplevelse at arbejde sammen med Svend Rasmussen og det team, som vi sammen har sammensat. Der var virkelig grobund for en stor fremtid, siger Møllenberg.

- Men jeg har også set de mails, som vi har modtaget. Det har været grotesk at se hvad nogen kan finde på at skrive, og det har i den grad været med til, at jeg har måttet sige nej til at føre QProBoxing videre.

’Lukningen betyder også, at samtlige boksere i QProBoxings stald nu bliver fritstillet. Dermed kan de frit gå ud og finde en ny promotor’, hedder det på hjemmesiden.

- Vi havde en drøm om, at føre dansk boksning tilbage til en ny storhedstid. Desværre må vi sande, at der er nogen, som ikke ønsker at vi er en del af sporten, siger Svend Rasmussen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra Patrick Nielsen.

Også navne som Oliver Møllenberg og Abdul Khattab står fra i dag uden promotor.

Sidstnævnte fortæller, at alle bokserne er blevet orienteret i dag. Selv vælger han en positiv tilgang:

- Det betyder jo, at jeg kan gøre, som jeg vil. Måske vil jeg søge til udlandet igen. Når den dør lukker, er der en anden, der åbner sig, siger Abdul Khattab.

