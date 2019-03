Voldtægtsdømt promotor giver op

Det vakte opsigt onsdag, da Ekstra Bladet kunne afsløre, at boksepromotoren Peder Forsman, der netop havde indgået samarbejde med Patrick Nielsen - og som også havde Dina Thorslund i stalden - er dømt for otte voldtægter mod syv forskellige kvinder i 2005.

Her er boksepromotors uhyggelige fortid

Efter flere dages skjul giver Forsman nu op.

Det skriver han lørdag aften på Facebook-profilen for hans promotor-virksomhed.

- Jeg har pr. dags dato valgt at opgive min licens hos DPBF. Samtidig har jeg valgt at lukke Forsman Sports Management ned, skriver han kortfattet.

Blot 35 minutter senere valgte han så helt at lukke Facebook-siden, hvor Dina Thorslund stadig figurerede som profilbillede, men Ekstra Bladet nåede at sikre et billede af opslaget, som så således ud:

I 2005 fik han en dom i Højesteret på syv års fængsel for otte voldtægter mod syv forskellige kvinder. Under retssagen erkendte Peder Hougaard Knudsen, som han hed dengang, at han havde haft kontakt med 200 piger og været i seng med 160 af dem.

Han har også domme for sager om dokumentfalsk, bedrageri og svindel med depositum fra unge boligsøgende.

Det valgte han ikke at sige noget om, da han for et par år siden fik tildelt en manager-licens hos Dansk Professionelt Bokse-Forbund. Ej heller var der noget om fortiden, da han mod slutningen af 2018 blev tildelt promotor-licens.

Hos Dansk Professionelt Bokse-Forbund har man et regelsæt, hvor man skal være en ’uberygtet person’ for at få tildelt både manager- og promotor-licens.

Begrebet ’uberygtet person’ bruges også i forbindelse med udnævnelse af nævninge og domsmænd, her bliver man udelukket, hvis man er straffet for alvorlige lovovertrædelser.

En af de boksere, han fik i stald, var Patrick Nielsen. Denne udtalte i første omgang, at han mente, at alle har ret til en chance til - stort set uanset fortid og straffeattest.

Den holdning ændrede den danske bokser lørdag aften, da han skrev et længere indlæg på Instagram.

Alt samarbejde er indstillet

- Hele den danske bokseverden er i chok - ikke mindst jeg, derfor beder jeg om, at de udtalelser jeg blev citeret for i onsdags i medierne i forbindelse med Peder Forsman og hans fortid, bliver glemt, skriver Patrick Nielsen indledningsvis.

Han fortæller, at han siden er blevet gjort opmærksom på sagens omfang og karakter og derfor finder det nødvendigt at tage afstand.

- Ikke bare fra mine udtalelser, men også al fremtidigt samarbejde med Forsman med øjeblikkelig virkning, skriver Patrick Nielsen, der blev bedt om at forholde sig til historien, da han indgik samarbejde med netop Peder Forsman i midten af februar.

- Sagen er, at Forsman har udlagt det til mig, som hævnaktioner fra kvinder der følte sig snydt af Forsman. En historie, som jeg efter at være dykket dybere ned i den i dag, kan se ikke holder vand, skriver bokseren.

Du kan se hele hans opdatering herunder.

Ekstra Bladet fik fat i Jesper D. Jensen, formanden for Dansk Professionelt Bokse-Forbund, lørdag aften.

- Jeg har fået en meddelelse fra ham tidligere i aften. Der er ikke så meget at sige andet, end at vi tager det til efterretning. Så sagen er lukket nu, sagde han.

- Det har ikke været nogen rar sag. Det har været et chok for os alle, så det er godt, at vi nu kan komme videre, siger Jesper D. Jensen.

Se også: Chokeret Sauerland: Det er fucking ulækkert

Se også: Mark O. dybt rystet: Han ville have mig

Se også: Verdensmester dropper manager med grum fortid