YouTube-stjernen i brutal knockout

Du kan se hele stævnet her - specifikt kampen mellem Jake Paul og Tyron Woodley efter tre timer og 55 minutter.

Det var egentlig lidt af en fuser.

I fem omgange var der ikke sket det vilde, og tilskuere og millioner af seere forberedte sig på en afgørelse på point, da det skete.

Jake Paul fik et slag ind.

Og det ramte plet.

Tyron Woodley røg i gulvet og blev omgående stoppet af kamplederen.

Og dermed fik Jake Paul bevist, at det ikke var en tilfældighed, at han havde vundet de to 'bokseres' første møde tidligere på året.

- Det her er så ægte, som det fucking bliver. Ligesom min højre hånd. Jeg sagde jo, jeg ville smadre ham og det gjorde jeg kraftedeme, kom det meget ærligt og direkte fra Jake Paul efter kampen, der fandt sted i Florida.

- Denne her fyr er en legende, og man skal ikke tage noget fra hans UFC-karriere. Man skal respektere ham for det og for at tage denne kamp med to ugers forberedelse, sagde Paul med henvisning til, at Woodley trådte til som reserve, da den oprindelige modstander, britiske Tommy Fury, blev skadet.

Foto: Mike Ehrmann/Ritzau Scanpix

Woodley havde lovet at være mere offensiv, efter han var blevet beskyldt for at være tilbageholdende i det første møde. Og det var han.

Men efter en lidt for anspændt åbning, var det Jake Paul der fik første stød ind i 2. omgang, uden at det dog gjorde ret meget. I 3. omgang var højdepunktet, at de to kombattanter knaldede hovederne sammen, så Paul fik en flænge i panden.

Først herefter kom Woodley med og fik ramt sin modstander med højrehånden. Woodley fik en advarsel af kamplederen i 4. omgang, da han havde gjort lidt for meget brug af sit bryde-talent og tvunget Paul i gulvet.

Rent boksemæssigt kom Woodley ikke med meget, og utilfredsheden kunne høres fra salen, mens Paul forsøgte at angribe igen i 5. omgang. Kamplederen havde dog travlt med at skille de to kamphaner ad, mens de igen og igen endte i en krammer midt på gulvet.

Og så var det, Paul pludselig ramte plet på siden af Woodleys hoved, så denne bare gik ud som et lys og faldt forover.