Danmark fik klø i EM-semifinalen

EM-finalen var aldrig inden for rækkevidde for de danske bordtennisherrer.

Lørdag aften tabte de klart med 0-3 i kampe til Tyskland i semifinalen ved europamesterskabet for hold, der i år afholdes i Rumænien.

Danmarks stærkeste singlespiller, Jonathan Groth, lagde ud med at tabe sin dyst, og derefter fulgte Anders Lind og Tobias Rasmussen trop.

På trods af nederlaget kan de danske bordtennisspecialister se tilbage på en god uge, hvor de har sikret det bedste danske EM-resultat siden 2009.

Nederlaget i semifinalen betyder, at Danmark får bronzemedaljer med hjem, da der ikke spilles en decideret bronzekamp ved EM.

Det er fjerde gang, at Danmark vinder medaljer i turneringen. Mens det i 2009 blev til sølv, løb danskerne med det hele i 2005 på hjemmebane i Aarhus, da Michael Maze blandt andre var en del af holdet. I 2000 blev det til bronze.

I dag hedder Danmarks højest rangerede spiller Jonathan Groth, men ligesom i fredagens sejr over England diskede OL-deltageren ikke op med en sejr, da Tyskland var modstanderen.

Møder Rusland i finalen

Benedikt Duda satte danskeren på plads med 3-0 i sæt, og samme skæbne led Anders Lind kort efter mod verdens nummer 15, Patrick Franziska.

Anders Lind gør comeback ved EM, efter han i marts var involveret i en trafikulykke, hvor han blandt andet pådrog sig et brud på en ryghvirvel.

Med nederlagene til Groth og Lind var det op til Tobias Rasmussen at holde Danmark inde i kampen, men heller ikke han kunne stå distancen.

Dang Qiu satte to streger under tyskernes dominans ved at vinde 3-1. Rasmussen sørgede for, at danskerne trods alt vandt et enkelt sæt i dysten, men Qiu var for stærk og lukkede kampen i et tæt fjerde sæt.

I samme øjeblik slukkede det danske håb om en finaleplads.

Tyskland, der har vundet de seneste to udgaver af hold-EM, møder i finalen Rusland, som i sin semifinale vandt 3-0 over Sverige.