Dansk VM-sensation: Det var fucking vigtigt!

Anders Lind står foran sit livs kamp fredag efter at have leveret en af de største sensationer i nyere tid

De fleste danskere havde ikke hørt om ham for nogle dage siden, og han vil som sådan nok stadig kunne spankulere uforstyrret op og ned af de fleste gågader i Danmark.

Men Anders Lind er måske landets mest hotte sportsnavn, mens disse linjer skrives fredag morgen.

For den 24-årige nordsjællænder står sensationelt i VM-kvartfinalen i bordtennis i Durban, Sydafrika.

Han ekspederede ret overbevisende verdensranglistens nummer 13, sydkoreanske Jang Woo-jin, ud med 4-1 i sæt. At han overhovedet var nået til en 1/8-finale i verdens største turnering var en sensation, at han kunne mose ugeneret på mod stjernen fra Sydkorea var også en mindre sensation, men at han nærmest bankede ham...ja, det er helt uhørt.

- Jeg var der mentalt på hver eneste bold, og selv om han er en markant bedre spiller end mig, var det ham, der lavede alle de lette fejl, man ikke kan lave på det her niveau, siger han til Politiken.

Lind nappede 1. sæt 11-7, inden han tabte det næste med samme cifre. Og så fulgte et helt tæt 3. sæt, som han lige præcis hev i land 11-9, hvilket fik noget af en brøl med på vejen.

- 3. sæt var fucking vigtigt, og det her er bare pissestort, kommer det bramfrit til Politiken.

Anders Lind har aldrig været i nærheden af noget af denne kaliber før. Det er hans tredje VM, men det er første gang, han klarer sig videre fra 1. runde.

Han er aktuelt nummer 180 i verden. Alligevel synes han ikke at ryste på hånden over det, der nu venter: Verdensranglistens nummer to, Wang Chuqin fra Kina.

Kvartfinalen spilles fra klokken 16 fredag eftermiddag.

De otte tilbageværende spillere i herresingle ligger i øvrigt således på verdensranglisten: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 30...og 180.