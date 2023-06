Dansk VM-sensation: - Mit liv er helt anderledes nu

Har du oplevet, at dit liv ændres på et splitsekund?

Det oplevede den danske bordtennisspiller Anders Lind, da han 25. maj besejrede verdens nummer 13, sydkoreanske Jang Woo-jin, ved VM i bordtennis. Sejren sikrede danskeren en plads i VM-kvartfinalen.

Og der gik ikke lang tid, før VM-kvartfinalisten kunne mærke, at noget var ændret.

- Mit liv er helt anderledes nu, fortæller Anders Lind til Ekstra Bladet.

- Efter at jeg vandt kampen, følte jeg, at nogle af de andre topspillere og -trænere snakkede til mig, som om jeg var en anden person. Som om de pludselig havde fået respekt for mig.

Én sejr, én kvartfinaleplads og så blev der pludselig set helt anderledes på Anders Lind. Foto: Kim Ludbrook/Ritzau Scanpix

- Jeg mener jo, man altid skal have respekt for alle mennesker, så på en måde er det lidt dårligt. Men det var også sjovt, for det var virkelig tydeligt at mærke, at det ændrede et eller andet i folks hoveder om mig.

Annonce:

Helt sygt

Den øgede opmærksomhed kom dog ikke kun fra andre spillere og trænere.

- Efter nogle af mine andre sejre blev jeg slet ikke interviewet, men efter den her var der fem-seks stykker, som kom hen til mig. Fra Tyskland, Sverige, en amerikaner. Det var noget helt andet, siger 24-årige Anders Lind.

- Efter det svarede jeg på mine 700 beskeder, jeg havde fået på Facebook. Jeg ringede også til min far, og mens jeg snakkede med ham, fik jeg 50 nye beskeder. Og det var et tominuttersopkald. Det var helt sygt.

En helt anden sport

I kvartfinalen mødte Anders Lind verdens nummer to, kinesiske Wang Chuqin.

Det blev en helt anden forestilling for danskeren, der efter en ellers solid indsats måtte se sig slået med 4-1 i sæt.

Den hårdtslående verdenstoer, Wang Chuqin, blev endestationen for Anders Lind. Foto: Kim Ludbrook/Ritzau Scanpix

- Den kineser der, hold kæft mand, han er noget andet, siger Lind om verdenstoeren.

- Det er lige før, det er en anden sport, når man møder de der kinesere. De slår hårdere, de er hurtigere, og der er mere skru i.

Efter præstationen som én blandt de otte bedste ved VM er Danmarks bedste bordtennisspiller rykket hele 132 placeringer frem på verdensranglisten.

Det placerer Anders Lind som nummer 48 og giver ham dermed et fremragende udgangspunkt til at kvalificere sig til det kommende OL i Paris.

- Hvis jeg ender til OL, pissefedt. Hvis jeg ikke ender til OL, jamen så prøver vi igen næste gang, siger han.