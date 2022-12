Endnu et VM ryger til Qatar

Der har været meget ballade om placeringen af fodbold-VM i Qatar, og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har været udsat for voldsom kritik.

Det har dog tilsyneladende ikke afskrækket andre sportsgrene. I 2025 skal bordtennis-VM således også spilles i Qatars hovedstad, Doha.

Det Internationale Bordtennisforbunds (ITTF) topmøde i Jordan sluttede tirsdag med afstemning om, hvor VM-værtskabet i 2025 skulle placeres.

Her vandt Doha afstemningen blandt de delegerede over Alicante i Spanien. Qatars bud på værtskab fik 57 stemmer, mens det spanske bud måtte nøjes med 39 stemmer.

Doha lagde borde og halgulv til to World Table Tennis-turneringer (WTT) i marts i år.

I forbindelse med det igangværende fodbold-VM er både Qatar og Fifa blevet kritiseret fra mange sider for både bestikkelse og for at se stort på, at Qatar ikke overholder en række menneskerettigheder.

Derudover har Amnesty International rapporteret om flere tusinde døde migrantarbejdere under opførelsen af VM-stadioner, ligesom migrantarbejdernes liv under kummerlige forhold er blevet dokumenteret flere gange.

Bordtennis-VM i 2023 skal afholdes i Sydafrika.