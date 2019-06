Groth får sølv og OL-billet

Bordtennisspilleren Jonathan Groth snusede til guld ved European Games i Minsk, men må finde glæde i en sølvmedalje og en OL-billet som bonus.

I onsdagens finale leverede han stort anlagt spil og førte endda med 2-1 i sæt, men til sidst måtte han acceptere et nederlag til Europas bedste og verdens nummer seks, tyske Timo Boll.

Efter en kamp på højt niveau tabte Groth med 2-4 i sæt og cifrene 11-6, 10-12, 14-12, 9-11, 6-11, 4-11.

- Lige da jeg havde tabt, var det svært at være glad, når jeg følte, at jeg havde chancen for at vinde, men det forsvandt hurtigt, da jeg stod på skamlen med sølvmedaljen. Den føles som guld, siger Jonathan Groth.

Allerede ved at vinde semifinalen tidligere onsdag sikrede Groth sig pladsen ved næste års OL i Tokyo, som alle medaljevindere får i singlerækken, så danskeren kunne spille frit i jagten på guldet.

Det gav Groth en stærk start på opgøret. Han tvang tyskeren til flere fejl i indledningen. Det skabte forspring på 6-3 og 8-4. Boll reducerede til 6-8, men fokuseret nappede Groth sættet 11-6 ved at vinde de tre næste bolde.

Andet sæt begyndte lige, men fra 3-3 trådte Groth i karakter. Først vandt han en lang duel til føring 4-3, og han fulgte op med en sublim vinder til 6-3. Dernæst mestrede han spillet helt oppe ved nettet og øgede til 7-3.

Det blev også 9-4, og det trak op til et sikkert dansk sæt. Men Boll ville det anderledes. Han tog seks point på stribe til 10-9 og udnyttede siden den anden sætbold til sejr 12-10.

Så lignede det en svær mental rejse for Groth, men han var klar til at bestige opgaven i et tredje sæt, der blev en gyser.

Groth skaffede sig sætbolde ved 10-9 og 11-10 på fremragende bolde, men Boll afværgede og missede selv en sætbold ved 12-11.

Nu peakede kampen spillemæssigt, og derfor var det endnu mere imponerende, at Groth vandt de tre næste bolde og tog sættet 14-12.

Boll kom bedst ud til fjerde sæt, og det trak op til udligning i sæt, da han førte 8-5. Men Groth trak sig op på 8-8. Det blev også 9-9, inden Boll forpagtede heldet på sin første sætbold og vandt 11-9 på en netruller.

I femte sæt fightede Groth sig med til 6-6, men så tog Boll over og vandt fem bolde på stribe og sættet 11-6, og så var der langt til dansk guld.

Boll var da heller ikke til at stoppe. Han bragte sig på 5-1 og 8-3 i sjette sæt. Kort efter udnyttede han den første matchbold på en fornem vinder.

Men Groth skaffede dog Danmark den anden medalje ved European Games. Fra torsdag deltager han i holdturneringen sammen med Anders Lind og Tobias Rasmussen.

