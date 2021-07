Groth spiller sig videre ved OL trods små bump på vejen

Den danske bordtennisspiller Jonathan Groth er klar til tredje runde i herresingle ved OL i Tokyo.

Den 22.-seedede dansker sad over i første runde, og trods lidt udfald undervejs spillede han sig i tredje runde med en sejr på 12-10, 12-10, 11-4, 3-11 og 12-10 over ungarske Bence Majoros, der rangerer som nummer 61 i verden.

Groth selv er nummer 31 på verdensranglisten.

Jonathan Groth er klar til tredje runde ved OL i Japan. Ved OL i 2016 i Rio de Janeiro nåede han også tredje runde. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I næste runde tirsdag møder 28-årige Groth 14.-seedede Simon Gauzy fra Frankrig. Han har siddet over i de to første runder og træder først ind i tredje runde.

Danskeren kom skidt fra land i første sæt mod Majoros, var bagud stort set hele vejen, og alt pegede i retning af ungarsk sætsejr.

Groth leverede dog et stort comeback. Han overlevede flere sætbolde, kom på 10-10 og lukkede sættet med to hurtige point.

Det gav medvind ind til andet sæt, hvor danskeren straks trak fra - dog kun for at misse fire sætbolde. Igen viste han sig dog stærkest ved 10-10 og tog igen sættet med to hurtige point i omboldene.

Tredje sæt gik let til danskeren, der til gengæld slet ikke ramte noget i fjerde sæt, som ungareren fik lov at sætte på tavlen.

Groth var foran 6-1 i femte sæt, og det lignede afgørelsen, men han gik i stå. Køligheden i de afgørende situationer havde han dog stadig. På sin anden matchbold lukkede han kampen med sætsejr på 12-10.

Ved OL i Rio i 2016 røg Jonathan Groth ud i tredje runde.