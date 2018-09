Grusomt dansk EM-exit: Misset matchbold koster finale-plads

Bordtennisspilleren Jonathan Groth og hans tyske makker, Patrick Franziska, kommer ikke til at genvinde EM-titlen i herredouble.

Den topseedede dansk-tyske konstellation tabte semifinalen med 11-8, 11-8, 8-11, 11-8, 6-11, 13-15 og 2-11 til østrigerne Daniel Habesohn og Robert Gardos efter at have misset en matchbold undervejs.

Efter at have vundet de to første sæt kom Groth og Franziska i problemer i tredje, som blev tabt med 8-11.

Danskeren og tyskeren genvandt dog initiativet. De bragte sig lynhurtigt foran 5-0 i fjerde sæt og udnyttede det solide forspring til at vinde sættet 11-8.

Østrigerne slog tilbage med 11-6 i femte sæt og snuppede også et spændende sjette sæt med 15-13.

Groth og Franziska havde ellers matchbold ved 11-10, men matchbolden blev tabt, og parrene fulgtes ad til 13-13. Med kniven for struben vandt østrigerne to bolde i træk, og det skulle vise sig afgørende.

For i afgørende sæt var der ikke mere i Groth og Franziska, som ikke fik et ben til jorden og måtte se EM-finalen forsvinde.

Tidligere lørdag havde duoen vundet kvartfinalen med 11-4, 6-11, 11-8, 8-11, 12-10, 11-5 over spanske Alvaro Robies og rumænske Ovidiu Ionescu.

Jonathan Groth er også færdig i singlerækken efter et nederlag i ottendedelsfinalen.

Her fik Otaviu Ionescu revanche med en sejr i seks sæt med cifrene 20-18, 11-7, 5-11, 12-14, 11-8 og 11-5.

Se også: Michael Maze er ude af bordtennis-EM

Se også: Midt i nedturen: Nu er der godt nyt til Wozniacki

Verdensstjernen holder sig væk: Har kræft i næsen