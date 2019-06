Jonathan tævede eks-verdensetter: Mit livs bedste kamp

Om European Games

Afvikles 21.-30. juni i Minsk, Hviderusland

50 nationer og 4.000 atleter deltager

15 forskellige idrætsgrene (heraf 13 olympiske)

I to sportsgrene er European Games også officielt EM (boksning og judo)

Konkurrencerne i 8 af de 15 idrætsgrene er en del af kvalifikationen til Tokyo 2020 (kvotepladser og ranglistepoint).

201 sæt medaljer skal uddeles

Arrangør: EOC (sammenslutningen af de europæiske olympiske komitéer)

DR har erhvervet sig rettighederne og sender fra European Games.

Du kan se det komplette program her - og finde de danske udøvere ved de enkelte sportsgrene

15 sportsgrene er på programmet, når European Games - Europas svar på OL - begynder fredag i Minsk.

Heraf er 13 grene olympiske. Kampsporten sambo samt strandfodbold er uden for OL-programmet, men er en del af European Games denne gang.

I de følgende ti sportsgrene er der dansk deltagelse, og her kan du danne dig et overblik over de eventuelle muligheder for at skaffe en OL-billet:

Atletik

Ingen direkte OL-pladser. Men der kan optjenes ranglistepoint, som kan medvirke til OL-kvalifikation.

Badminton

Ingen direkte OL-pladser. Men der uddeles point til ranglisten, der danner grundlag for OL-kvalifikation.

Boksning

Ingen direkte OL-pladser. Men der uddeles point til ranglisten, der danner grundlag for OL-kvalifikation.

Bordtennis

De tre medaljevindere samt vinderne af holdturneringen får en direkte OL-billet.

Bueskydning

I recurve er der en OL-plads til den bedste placerede, der ikke allerede er kvalificeret. Maja Jager skaffede til VM en dansk nationsplads.

Judo

Ingen direkte OL-pladser. Men der uddeles point til ranglisten, der danner grundlag for OL-kvalifikation.

Kajak

Ingen kvalifikation til OL.

Karate

Den højest rangerede atlet, der ikke opnår OL-billet på anden vis, optjener en nationsplads til OL.

Trampolin (Gymnastik)

Ingen kvalifikation til OL.

Skydning

De bedst placerede, der ikke allerede er OL-kvalificerede, optjener nationspladser i skeet, riffel og pistol.

De tre sidste sportsgrene, hvor der ikke er dansk deltagelse, er cykling (bane og landevej), basketball (3 mod 3) og brydning.

Kilde: DIF og European Games