Opsigtsvækkende comeback efter ulykke

Danmarks herrelandshold i bordtennis spiller fra tirsdag EM for hold i Rumænien, og her er det opsigtsvækkende, at Anders Lind får comeback.

23. marts brækkede han to ryghvirvler ved en alvorlig trafikulykke, og han er kommet sig så hurtigt, at han kan deltage, selv om han endnu ikke kan være i absolut topform.

Det skriver Bordtennis Danmark i en pressemeddelelse.

Ulykken betød blandt andet, at Anders Lind ikke kunne jagte en OL-billet ved forårets kvalifikationsstævner.

I Tokyo var Danmarks bedste spiller, Jonathan Groth, til gengæld med. Han er også med landsholdet i rumænske Cluj, hvor de resterende spillere på det danske hold er Tobias Rasmussen og Thor Christensen.

Danmark lægger ud mod Tyrkiet tirsdag klokken 13, og derefter skal holdet op mod Portugal, der nåede finalen i 2019.

Der er 24 hold med, som er delt op i otte grupper, hvor der spilles alle mod alle. Kun vinderen går videre til kvartfinalerne.