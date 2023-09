Sikker sejr sender danske bordtennisherrer videre ved EM

Tyrkiet var ingen udfordring for Danmarks bordtennisherrer, da en plads i ottendedelsfinalerne ved EM for hold var på spil.

Efter en dansk 3-1-sejr over Slovenien i første kamp skulle meget gå galt, hvis Tyrkiet skulle tage en af de to pladser fra gruppen, som gav avancement. Det var da heller ikke i nærheden af at ske, da Danmark vandt 3-0.

Dermed går Danmark videre som etter og skal møde en toer fra en af de andre grupper. Slovenien slog også Tyrkiet 3-0 og ledsager Danmark videre.

I opgøret mod Tyrkiet lagde Jonathan Groth lagde for med at udspille Abdullah Yigenler med cifrene 11-4, 11-9, 11-4, inden han overlod bordet til Anders Lind og Ibrahim Gündüz.

Det blev også til en sikker dansk sejr, selv om Lind måtte afgive et sæt på vej mod sejren på 11-7, 11-6, 8-11, 11-6. Det blev dog også det eneste sættab i kampen.

Tobias Rasmussen sørgede for, at det ikke blev nødvendigt med flere end de tre kampe i opgøret, som blev spillet bedst af fem kampe.

Ali Gül var ikke uventet et godt stykke fra danskerens niveau. Tobias Rasmussen dominerede fra start til slut i sejren på 11-7, 11-1, 11-6.

EM spilles i Malmø frem til 17. september.