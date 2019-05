Svensk skandale: Landstræner fyret

I længere tid har der været problemer i den svenske bordtennisverden. Og nu kommer konsekvensen så.

For to år siden slog flere svenske landsholdsspillere alarm omkring landstræner Peter Sartz, som spillerne beskyldte for sexisme og ikke mindst chikane.

Det var den blot 18-årige spiller Ellen Holmsten, der løftede sløret for anklagerne.

- Kommentarer om at stemningen blev bedre, når pigerne spillede i nederdel til træning, eller at jeg måske ikke skulle optage mine kampe, hvis jeg bare optog mig i soveværelset, eller hvorfor jeg ikke skiftede position i baghånden, lige så godt som jeg skifter position i soveværelset.

- Det drejer sig også om flere kommentarer, som ikke var til mig og ikke kun var sexistiske, men det er ikke mig, der skal fortælle om dem, sagde hun i januar.

Og efter en længere intern undersøgelse har det svenske bordtennisforbund så taget konsekvensen. Peter Sartz er blevet fyret, oplyser forbundet i en pressemeddelelse.

- Undersøgelsen har vist et problematisk billede af utryghed og mistillid blandt de kvindelige landsholdsspillere. Den viser også behovet for at supplere spillerforeningens indsats og rutiner og håndtering i forhold til eksempelvis chikane og diskrimination, siger forbundet.

Peter Sartz har også tidligere været landstræner for de danske bordtennisspillere.

