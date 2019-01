Tidligere dansk landstræner anklaget for sex-krænkelser

Den tidligere danske bordtennis-landstræner Peter Sartz er som svensk kvindelandsholdstræner anklaget for sexisme. Et 18-årigt stortalent er stoppet på grund af gentagne krænkelser

Navnet Peter Sartz er nærmest legendarisk i dansk bordtennis.

Som dansk landstræner stod han i spidsen for nogle af de største danske resultater, Michael Mazes Top 12-sejr i 2004, Mazes og Finn Tugwells OL-bronze i 2004 samt europamesterskabet for hold i 2005, inden han i 2013 tog afsked med Danmark og vendte hjem til Sverige.

Her er han i spidsen for kvindelandsholdet - men der er ikke fryd og gammen. Langt fra faktisk.

For den 53-årige svensker er nemlig kommet i strid modvind, efter at det 18-årige stortalent Ellen Holmsten har valgt at stoppe på landsholdet på grund af konstante sexistiske bemærkninger fra netop landstræneren.

I sin blog beskrev hun nytårsdag, hvad hun har været udsat for, og at der allerede i 2017 blev klaget bredt over Sartz' omgangstone, som de kvindelige landsholdsspillere mente var langt over stregen.

- Kommentarer om at stemningen blev bedre, når pigerne spillede i nederdel til træning, eller at jeg måske ikke skulle optage mine kampe, hvis jeg bare optog mig i soveværelset, eller hvorfor jeg ikke skiftede position i baghånden, lige så godt som jeg skifter position i soveværelset.

- Det drejer sig også om flere kommentarer, som ikke var til mig og ikke kun var sexistiske, men det er ikke mig, der skal fortælle om dem, skriver hun.

Forbundets sportsdirektør, Mikael Andersson, forklarer til den svenske avis Aftonbladet, at der er opbakning til Peter Sartz. Han har holdt et møde med spillerne, der netop nu er til landsholdssamling. Her spurgte han ind til, om tonen er, som Holmsten har beskrevet den.

- Der er en stærk opbakning til Peter som landstræner i gruppen - der er slet ingen snak om denne sag.

- Peter nyder fuld tillid fra spillerne her, og han har også min tillid, siger Mikael Andersson.

Emma Holmsten fortæller, at hun efter sit blogindlæg har modtaget henvendelser fra tidligere spillere, der har nikket genkendende til hendes beskrivelser - og at ingen nuværende landsholdsspillere tør sige noget af frygt for at miste pladsen.

Selv er hun ikke i tvivl om, hvad konsekvensen bør være.

- Jeg synes, at de burde fyre ham. Det er åbenlyst.

- Det vigtigste er, at de hele tiden taler med spillerne. Der er aldrig nogen, der har talt med mig. Nogensinde, siger hun.

Det svenske bordtennisforbund har iværksat en undersøgelse og håber at komme med en udredning i næste uge.

Se også: Udgav Noras nøgenbilleder - her er det seneste nye

Se også: Grusomt dansk EM-exit: Misset matchbold koster finale-plads

Se også: Dansker leverer kæmpe overraskelse ved EM