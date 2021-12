VM-kometens særlige våben: Undrede du dig også?

Det var den førsteseedede Fan Zhendong, der løb med sin fjerde VM-titel i bordtennis, da der mandag blev spillet finaler i Houston.

Det var dog kineserens modstander i finalen, Truls Möregårdh, der blev det store samtaleemne ved turneringen takket være svenskerens sensationelle bedrifter og det atypiske bat.

Den blot 19-årige knægt fra Växjö var udseedet, da turneringen tog sin begyndelse.

Men efter at have leveret på et fremragende niveau kamp efter kamp kunne Möregårdh lige pludselig se sig selv i finalen overfor Zhendong.

Det har været noget af et eventyr for den unge svensker, der pludselig stod overfor verdensetteren Fan Zhendong. Foto: Tim Warner/Ritzau Scanpix

Udover det flotte sportslige præstationer fik den frembrusende teenager også stor opmærksomhed for sit mærkværdige bat.

Svenskeren brugte nemlig et bat, der er formet som en slags hexagon med skarpe kanter i stedet for det normale runde overflade.

Möregårdh fik under turneringen mange kommentarer grundet usædvandlige våben, og flere spurgte ind til, om det overhovedet var lovligt.

Det mærkværdige bat tiltrak stor opmærksomhed under turneringen i Houston. Foto: Tim Warner/Ritzau Scanpix

Aftonbladet undersøgte sagen, og ifølge den officielle regelbog, er det ikke et brud på reglerne.

Det slog hovedpersonen også selv fast undervejs.

- Mange stiller spørgsmålstegn omkring regelmentet, men der står ikke noget om, hvordan et bat skal se ud, eller hvor stort det må være. Der er ingen begrænsninger, og det kan se ud præcis, som man vil, forklarede Möregårdh.

De danske spillere kunne ikke levere overraskelser i samme omfang, som Möregårdh gjorde.

Hverken Anders Lind eller OL-deltageren fra Tokyo, Jonathan Groth, kom videre fra de indledende runder.

Sidtnævnte nåede længst, men måtte se sig slået af engelske Liam Pitchford i tredje runde.