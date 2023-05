Boston fremtvinger afgørende NBA-semifinale efter drama

Boston Celtics var næsten døde og begravet i NBA-semifinaleserien mod Miami Heat, men med det yderste af neglene har Boston hængt i og nu fremtvunget en syvende og afgørende semifinale.

Efter at have været nede med 0-3 i semifinaleserien er stillingen nu 3-3. Boston udlignede på yderst dramatisk facon natten til søndag dansk tid.

På udebane vandt Boston med 104-103 på en scoring i absolut sidste sekund, en såkaldt 'buzzer beater'.

Boston havde været foran i stort set hele kampen, men formåede alligevel at komme bagud med tre sekunder tilbage af kampen.

Marcus Smarts trepointsforsøg tog kurven, før Derrick White hurtigt opfangede, hvad der skete og scorede på rebound.

Kampdommerne konsulterede hurtigt hinanden, før de blev enige om, at scoringen faldt tids nok til at tælle. Først der kunne Boston-jublen for alvor bryde ud.

- Bolden kom ned til mig, og jeg fik sendt den tilbage mod kurven. Det er det eneste, jeg kan huske, siger Derrick White om sin afgørende aktion og medgiver, at den var lige på vippen til ikke at tælle.

I Miami gør nederlaget ondt, og profilen Jimmy Butler medgiver, at han bærer en del af ansvaret for, at holdet endnu ikke har booket en finaleplads.

- Jeg har sagt til drengene i omklædningsrummet, at hvis jeg havde spillet bedre, så var vi aldrig havnet i denne situation, siger Jimmy Butler.

- Men det var basketball fra sin fineste side. Det var meget, meget underholdende, tilføjer han.

Det er kun fjerde gang i NBA-historien, at et hold er kommet tilbage på 3-3 efter at have været nede med 0-3 i en slutspilsserie.

Formår Boston også at vinde den afgørende syvende kamp på hjemmebane natten til tirsdag, bliver holdet det første nogensinde i NBA til at vende 0-3 til 4-3 i slutspillet, skriver Reuters.

Denver Nuggets er allerede klar til finaleserien efter en 4-0-sejr over Los Angeles Lakers.