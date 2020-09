Brian Laudrup er rask

Brian Laudrup er blevet meldt rask efter, at han for år siden fik konstateret lymfekræft. Det fortæller han i et Instagram-opslag

Den tidligere fodboldstjerne Brian Laudrup er blevet erklæret helt rask, efter at han for 10 år siden fik konstateret fik konstateret en mild form for lymfekræft.

Det skriver han i et Instagram-opslag.

'I dag, efter 10 år med behandling og 'check ups', er jeg endelig erklæret rask for min lymfekræft-diagnose! Kæmpe stort tak til det vidunderlige medicinske personale på Rigshospitalet.'

Artiklen fortsætter under Instagram-opslaget:

I 2010 fik han altså konstateret lymfekræft, og han fortalte selv i pressemeddelelse om diagnosen. Her var han allerede positiv om fremtiden.

- Jeg er naturligvis chokeret over diagnosen, men samtidig afklaret med, at der nu står en hård kamp foran mig. En kamp, jeg vil vinde. Jeg har heldigvis meget optimistiske meldinger fra lægerne at støtte mig til, og jeg agter derfor også at blive ved med at være ekspert i TV3's Champions League-studie.

Sidenhen er Laudrup dog skiftet til konkurrenten Discovery Networks.

Nu kan han gå på arbejde uden at bekymre sig om kræftdiagnosen.

I sin aktive karriere nåede han forbi flere prestigefyldte adresser blandt andet Bayern München, Fiorentina, AC Milan, Rangers, Chelsea og Ajax. Der udover har han både spillet for Brøndby og FC København i Danmark.

Specielt i Rangers er Laudrup en klublegende, hvor i løbet af fire sæsoner spillede 116 kampe og scorede 33 mål. Han har beskrevet tiden i Rangers, som de fire bedste år i sin karriere.

Han spillede 82 landskampe og scorede 21 mål for Danmark og anses for at være en af de bedste fodboldspillere, vi har haft herhjemme.