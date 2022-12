Bygning må lade livet for stadionprojekt

Team Danmarks bygning i Aarhus skal rives ned.

Det sker som led i planerne om et nyt stadionbyggeri, der blev fremlagt onsdag i denne uge, skriver Jyllands-Posten.

Skovens Arena bliver nyt hjem for fodboldklubben AGF i Kongelunden, hvor Team Danmarks bygning også ligger.

Men for at gøre plads til det nye stadion skal faciliteterne rives ned. Det ser ud til at ske i løbet af 2024. Team Danmark har presset på for, at atleterne kan få de sidste forberedelser med frem mod OL i Paris samme år.

Faciliteterne består af en hal i håndboldstørrelse, styrketræningsfaciliteter, et rum til behandling og kontorlokaler. Derudover er der i Team Danmark-bygningen et kollegie med plads til 28 talenter og eliteatleter.

Hele byggeprojektet kan ende med at blive godt for Team Danmark, vurderer sportsdirektør Lars Balle Christensen.

- Det er aftalt, at disse ting skal genskabes. For os betyder det, at der skal skabes nogle nye rammer, og det har vi fået lovning på, sker. Vi ser potentiale i det her. At vi kan få skabt nogle rammer og vilkår, som lever op til nutidens standarder, siger han til Jyllands-Posten.

I en periode bliver det formentlig nødvendigt med en midlertidig løsning, men står det til Team Danmark, bliver den kortvarig.

- Hvis der går to eller tre år, hvor disse elitemiljøer ikke er ordentligt oppe at køre, kan de dø. Så det er meget vigtigt, at vi får en så hurtig overgang som muligt – og gode midlertidige faciliteter, siger Lars Balle Christensen.