Celtics sejrer i første finalekamp over Golden State Warriors

Boston Celtics lagde bedst fra land i første kamp i finaleserien i den bedste nordamerikanske basketball-liga, NBA.

Celtics tog således en 120-108-sejr over Golden State Warriors.

Finaleserien i NBA bliver spillet indbyrdes mellem to hold - i år er det Golden State Warriors og Boston Celtics. Det første hold til at nå fire sejre bliver kåret som mester.

Med sejren til Celtics har Golden State Warriors nu seks muligheder tilbage for at vinde de fire kampe, som kræves for blive mestre.

Det var i lange perioder et tæt opgør, og frem til slutningen af kampen lignede det en snæver sejr til Golden State Warriors.

Men i fjerde periode kom Boston Celtics igen med tre trepointsskud i træk, og så begyndte Massachusetts-holdet ellers for alvor at trække fra.

Golden State Warriors-stjernen Steph Curry formåede at lave 34 point for holdet og fem rebounds, men det var altså ikke nok til at hive sejren i land på hjemmebanen i den californiske by San Francisco.

De to hold mødes i seriens næste kamp søndag lokal tid, når de igen støder hovederne sammen på Chase Stadium i San Francisco. Vil man se kampen, skal man kunne holde sig vågen længe. Den bliver spillet klokken 02.00 natten til mandag dansk tid.

Golden State Warriors har haft det vanskeligt mod Boston Celtics i de seneste år. Kun fire gange har San Francisco-holdet formået at slå Celtics. Celtics står til gengæld noteret for ni sejre i indbyrdes opgør i samme periode.