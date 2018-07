Chok! Kulørt wrestler fundet død i fængselscelle

Søndag blev wrestling-verdenen en stjerne fattigere.

Den 46-årige Brian Lawler er gået bort, bekræfter amerikanske myndigheder.

Lawler var fra 1980'erne og helt frem til 2014 et stort navn i wrestlingverden. Han er mest kendt for sin periode i WWE - World Wrestling Entertainment - hvor han kæmpede under navnet 'Grandmaster Sexay' som en del af den populære gruppe Too Cool.

Brian Lawler (tv.) var mest kendt for sin arbejde i gruppen Too Cool.

Den tidligere stjerne var op til sin død varetægtsfængslet, efter han blev taget for spritkørsel 7. juli. Søndag blev han fundet livløs i sin celle i Hardeman County-fængslet, og hans liv stod ikke til at redde.

- Fængselsbetjente udførte hjertemassage, indtil ambulancen kom. Lawler blev transporteret til Regional One Medical Center i Mephis, hvor han døde senere søndag, oplyser Tennessee Bureau of Investigation ifølge CNN.

WWE har reageret på dødsfaldet.

.@WWE is saddened to learn that Brian Christopher has passed away. https://t.co/etqwccoDy0 — WWE (@WWE) July 29, 2018

- Vi sender vores kondolencer til Lawlers familie, venner og fans, lyder det.

Søndag var generelt en tung dag for wrestlingfans verden over, der udover Lawler mistede yderligere to profiler.

Nikolai Volkoff, der var kendt for at spille rollen som en ond, sovjetisk wrestler, døde også søndag i en alder af 70 år. Mens Frederik Seawright- kendt som Brickhouse Brown - ligeledes åndede ud i en alder af 57 år, efter han længe havde kæmpet med kræft.

