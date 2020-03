Copenhagen Marathon er aflyst

Copenhagen Marathon må også bukke under for coronavirus.

Løbet, der skulle være afholdt 17. maj, er således netop aflyst, fremgår det af den officielle hjemmeside.

- Vi ved, at denne beslutning vil skuffe mange, der trænet hårdt og længe, og som har bevaret håbet om at kunne gennemføre maratondistancen i København i år.

- Men set i lyset af, hvordan Covid-19-udbruddet har udviklet sig i Danmark og store dele af verden over den seneste tid, ser vi det ikke længere som muligt eller forsvarligt at afholde dette års Copenhagen Marathon, lyder det i en pressemeddelelse, som har direktør i Sparta, Dorte Vibjerg, som afsender.

Det fremgår også, at alle, der har betalt for et startnummer, vil få tilbudt at overflytte tilmeldingen til næste års løb 16. maj 2021. Alternativt kan man få refunderet det fulde beløb for deltagergebyret. Udover hovedattraktionen er også Mini Marathon og Breakfast Run i Tivoli dagen forinden aflyst.

Årets udgave skulle have været nummer 41 i rækken, og løbet plejer at samle mere end 10.000 deltagere, og det mener man altså ikke er realistisk at gennemføre om blot halvanden måned.

Mandag forlængede regeringen nedlukningen af Danmark frem til og med foreløbigt 13. april.

Aflysningen kommer, dagen efter at OL i Tokyo blev udsat, mens også sommerens EM i fodbold er skubbet til 2021.

