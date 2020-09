Coronaudbrud efter fight night-stævne

Flere personer er testet positive for corona efter et fight night-stævne på Vestegnen. På billeder ses publikum sidde tæt og uden masker

Der blev formentlig hujet og klappet højt, da Mikenta Fight Night forrige weekend holdt stævne på Vestegnen, men nu er de høje røster forstummet.

Flere personer, der deltog i stævnet, er nemlig testet positive for coronavirus.

De smittede befandt sig backstage og omkring ringside, men klubben opfordrer alle, der var til stede, til at lade sig teste.

Det skriver Mikenta Fight Night på Facebook.

'Efter Fight Night i lørdags er der blevet testet personer positive for covid. Vi henviser til, at alle mærker efter og eventuelt bliver testet,' skrev klubben 11. september.

Stævnet blev afholdt i Musikteatret i Albertslund, hvor der er plads til 1000 mennesker.

Over for Ekstra Bladet ønsker daglig leder Steffen Weise ikke at kommentere coronaudbruddet yderligere. Det er derfor uvist, hvor mange der var til stede under stævnet, og hvor mange der nu er smittet med corona.

- I skriver på Facebook, at flere personer er testet positive, efter at I holdt Fight Night lørdag ...

- Ja, det er rigtigt.

- Hvor mange drejer det sig om?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

- Men I skriver 'personer', så det er flere?

- Jeg har ingen kommentarer.

- På billeder fra stævnet ser det ikke ud til, at coronarestriktionerne blev overholdt. Folk sidder med under en meters mellemrum og så videre. Hvad gjorde I for at minimere smitten?

- Jeg vil ikke have en eller anden artikel ud om, at vi ikke har overholdt reglerne. Alle restriktioner blev overholdt.

- Hvilke restriktioner var det? Var der sat håndsprit op? Sad folk med mundbind? Var der god afstand?

- Jeg har simpelthen ikke tid til at snakke med dig, siger Steffen Weise og lægger på.

Det samme gør stedets ejer, Brian Talarek.

Coronaskeptisk ejer

På sin Facebook-profil har Brian Talarek flere gange delt opslag og videoer, hvori folk opfordres til IKKE at lade sig teste for corona.

Ekstra Bladet ville derfor gerne have spurgt ham, hvordan det harmonerer med at afholde stævner forsvarligt og efter reglerne, men det ønsker Brian Talalek ikke at svare på.

- Jeg gider ikke snakke med Ekstra Bladet, lyder det, inden han også lægger på.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, der registrerer og smitteopsporer coronasmitte. Her oplyser man, at styrelsen er i kontakt med flere deltagere til stævnet, der er konstateret positive.